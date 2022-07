“Eri la mia luce. Aveva solo 9 anni”: grave lutto per Harry e Meghan

Il figlio di 9 anni di una grande amica dei Duchi di Sussex è stato trovato morto, la conferma è arrivata dalla famiglia e tocca da vicino Harry e Meghan

Aveva soltanto 9 anni ed è misteriosamente stato trovato morto. L’annuncio devastante è stato fatto dalla madre del piccolo, l’ex modella ed imprenditrice Kelly McKee Zajfen e tocca molto da vicino il principe Harry e Meghan Markle dato che erano grandi amici. La morte di George, così si chiamava il bambino, è stata data venerdì postando una foto del ragazzino seduto sulle spalle della sorella gemella. Ora bisognerà attendere i risultati dell’autopsia disposta dal medico legale per chiarire che cosa sia accaduto negli ultimi istanti di vita del piccolo e che cosa ne abbia provocato il decesso.

Trovato morto in casa a 9 anni: grave lutto per Harry e Meghan

“Il mio mondo è in mille pezzi” ha detto la 42enne cofondatrice della comunità filantropica Alliance of Moms. “Ho poca capacità di respirare, camminare, sedermi, stare in piedi. Eri la luce della mia vita”, ha detto straziata la madre. “Il tuo sorriso rendeva la stanza così luminosa ed il tuo cuore era il più dolce..”. La donna si sta sforzando di recuperare per il bene della figlia gemella. “Hai lasciato questa Terra e hai lasciato dietro di te così tante persone che ti amavano. Non so come posso andare avanti. Come posso funzionare. Come posso essere la luce e avere gioia per sempre, ma ci proverò. Mi sforzerò di farlo per la tua bellissima sorella gemella”.

Il bimbo soffriva di problemi cardiaci e ha una gemellina

Un anonimo amico di famiglia ha riferito al Mail Online che George aveva problemi cardiaci dei quali la famiglia era a conoscenza. Il bambino è stato trovato privo di conoscenza nella casa di famiglia ma al momento la causa del decesso rimane un mistero in quanto si è ancora in attesa dei risultati dell’autopsia.

Anche l’altra figlia di Zajfen, gemellina di George, soffre di problemi cardiaci e indossa un pacemaker. Meghan ed Harry, che sono amici di famiglia, hanno fatto una donazione importante, di ben 5000 dollari, ad un GoFundMe aperto in onore di George e a nome dei figli dell’amica. L’obiettivo della raccolta fondi era raccogliere denaro da donare al Children’s Hospital di Los Angeles.

Come sono diventati amici dei Sussex

Meghan avrebbe conosciuto Zajfen tramite il suo ex marito Trevor Engelson. Anche Engelson era amico del marito dell’avvocato di Zajfen e avrebbe fatto una donazione a GoFundMe. Meghan e Zajfen sono rimaste in contatto attraverso la sua Alliance of Moms, una comunità in cui erano coinvolte anche le attrici Kristen Bell e JoAnna Garcia Swisher. Il lutto, dunque, ha colpito nel profondo anche la moglie del principe Harry e, di conseguenza, il Duca di Sussex.