“L’unico che ci è cascato è stato lui”: Rocco Siffredi demolisce il famoso sportivo

Le ultime dichiarazioni fatte da Rocco Siffredi hanno sollevato il polverone e i social si sono scatenati. Scopriamo insieme i dettagli.

Non è la prima volta che Rocco Siffredi entra nell’occhio del ciclone mediatico, ma stavolta non c’entra la sua carriera professionale o la sua vita privata.

A scatenare il putiferio sono stati i suoi commenti fatti durante una delle ultime interviste e riguardano in particolar modo uno sportivo italiano. Continuate a leggere per scoprire di chi stiamo parlando.

Rocco Siffredi si scaglia contro il pilota italiano

Recentemente Rocco Siffredi ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato anche della bellissima Belen Rodriguez, che ha da poco finito di condurre l’ultima edizione de Le Iene.

L’attore a luci rosse ne ha approfittato per parlare anche degli ex ragazzi della showgirl argentina, ma in particolar modo si è soffermato su uno di loro. Si tratta del pilota italiano di MotoGP Andrea Iannone, con il quale Belen ha avuto una relazione di circa un anno, conclusasi nel 2018. Come è ormai ben noto, la Rodriguez nell’ultimo periodo è tornata sui suoi passi e ha deciso di riunirsi con il suo ex marito, l’ex allievo di Amici e conduttore televisivo di origine campana, Stefano De Martino. Con quest’ultimo condivide anche un figlio, Santiago, nato nel 2013. La Rodriguez ha anche un’altra figlia, Luna Marie, nata dalla relazione con il parrucchiere ed influencer Antonino Albanese.

Nell’intervista che Rocco Siffredi ha rilasciato negli ultimi giorni, quest’ultimo si è appunto soffermato sulla showgirl sudamericana. Di lei ha affermato che nessuno in realtà ci si vuole innamorare, l’unico a cascarci è stato proprio l’ex pilota di MotoGP Andrea Iannone. Quest’ultimo inoltre, nel 2019 è stato squalificato per ben 4 anni da qualsiasi competizione sportiva per doping. Una sentenza che Iannone ha rigettato in pieno, dichiarando più volte la sua disapprovazione e la sua contrarierà a riguardo.

Infatti, Andrea si è sempre dichiarato innocente e ha affermato di aver assunto lo steroide mentre mangiava della carne in Oriente. Però non è mai riuscito a provare quanto dichiarato. Anzi è stato condannato proprio per aver assunto la sostanza in maniera volontaria. Secondo l’attore abruzzese sarebbe stata proprio la rottura con Belen a far perdere la testa al pilota, che sempre secondo Siffredi non sarebbe più la stessa persona dopo la fine della storia con la conduttrice argentina.