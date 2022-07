Pensi che qualcuno ti spii su Whatsapp? Ecco come scoprirlo e come proteggerti

Non sai se qualcuno ti sta spiando attraverso il tuo WhastApp? Proteggiti al meglio seguendo questi consigli.

Non c’è alcun dubbio che WhatsApp oggigiorno sia una delle applicazioni di messagistica più utilizzate al mondo, se non la più popolare.

Per questo motivo, è sempre più importante tutelare la privacy dei suoi milioni di utenti. Un argomento diventato di vitale importanza negli ultimi anni, a causa delle molteplici frodi e hackeraggi che hanno colpito l’app. Infatti, è normale che possano sorgere delle preoccupazioni riguardo al livello di privacy garantito dal servizio. Quindi come possiamo proteggerci e tutelare la nostra privacy? Continuate a leggere per scoprirlo.

Come tutelare la propria privacy su WhatsApp

Come accennato in precedenza, WhatsApp è una delle app di messaggistica più utilizzate, perciò finisce spesso nel mirino dei criminali cyber.

Può succedere quindi che questi ultimi riescano ad accedere al nostro account e spiarci. ma anche persone comuni come i tuoi amici potrebbero avere la possibilità di accederci. La domanda quindi sorge spontanea. Come facciamo a proteggere la nostra privacy e non essere spiati su WhatsApp? La crittografia end-to-end è senza dubbio uno strumento efficace per la sicurezza su questa particolare app, che tuttavia non vi protegge da eventuali intrusioni. Innanzitutto, è meglio evitare di collegarsi a reti WiFi pubbliche quando si utilizza il servizio. Si tratta di una leggerezza che faciliterebbe notevolmente l’intercettazione di password e messaggi inviati in chat.

Nel caso in cui ci si connetta a WhatsApp Web appoggiandosi a un PC pubblico, al termine della sessione sarebbe bene procedere alla disconnessione del dispositivo. È facile intuire che chiunque utilizzi la stessa postazione, subito dopo di voi, potrebbe accedere quasi immediatamente a tutte le conversazioni di WhatsApp. Forse non sapete che l’applicazione include una sezione specifica attraverso la quale è possibile verificare quali dispositivi sono connessi al vostro account, con relative informazioni sul browser e sui sistemi operativi utilizzati, se eravate connessi a WhatsApp Desktop.

Facciamo un esempio: se ci si connettesse a WhatsApp tramite il browser Safari installato sul PC o sul Mac di un amico, quest’ultimo verrebbe automaticamente inserito nell’elenco dei dispositivi connessi, a cui verrebbero aggiunti il giorno e l’ora di accesso (questo in caso di mancata disconnessione). Di conseguenza, il proprietario di quel dispositivo potrebbe tranquillamente visualizzare le chat anche in vostra assenza. Per scongiurare il pericolo, è sufficiente scollegare i dispositivi recenti che non si utilizzano abitualmente: una mossa tanto semplice quanto efficace per garantire una maggiore privacy su WhatsApp, che può essere eseguita anche tramite l’applicazione installata sul proprio smartphone.