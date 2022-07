Succede in camera da letto: la rivelazione su William e Kate fa tremare Buckingham Palace

Un piccolo dettaglio accomuna la lussuosa abitazione dei duchi di Cambridge Kate Middleton e William a quelle delle persone comuni. E riguarda proprio la loro ‘sistemazione per la notte’

Il principe William e Kate Middleton risiedono nell’appartamento 1A all’interno di Kensington Palace insieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis. Nonostante il nome che sembrerebbe far pensare ad un comune appartamento, quella dei duchi di Cambridge è in realtà una vasta residenza con un arredamento grandioso e molte stanze.

E ciò che è ancora più insolito è la sistemazione per la notte della coppia reale. All’interno della loro dimora regale, si ritiene che il Duca e la Duchessa dormano al piano terra della proprietà piuttosto che al piano di sopra, poiché il piano superiore è riservato al personale.

La splendida casa nella quale Kate e William vivono

Il loro entourage di dipendenti include la tata reale Maria Teresa Turrion Borrallo che lavora a tempo pieno per i Cambridge, prendendosi cura dei loro tre figli. Naturalmente, i fan reali non hanno mai visto all’interno delle camere da letto private ??della coppia, ma hanno potuto osservare alcuni scorci all’interno di altre parti della loro splendida dimora.

Quando gli Obama sono venuti a trovarli, ad esempio, i Cambridge hanno rilasciato immagini dell’allora presidente degli Stati Uniti e della First Lady che venivano accolti nella loro splendida casa. E i fan dei reali hanno potuto ammirare il loro salotto, tipico di un palazzo di lusso inglese, con mobili floreali, accessori dorati e molti oggetti d’antiquariato. Si possono anche notare i sontuosi quadri appesi alle pareti i soprammobili ad adornare il magnifico camino, la presenza di piante e le numerose lampade da tavolo a creare un gioco di luci d’effetto, molto elegante e regale.

La rivelazione sulla camera da letto dei figli di Kate e William

Piuttosto sorprendentemente invece si è scoperto che le camerette dei loro figli sono state arredate con mobili Ikea. Nel 2018, durante una visita al Museo Nazionale di Architettura e Design di Stoccolma, la duchessa di Cambridge ha infatti rivelato al capo del design di Ikea, Marcus Engman, di aver scelto di arredare la stanza del principe Giorgio con i mobili dell’azienda. La coppia ha deciso di fare lo stesso anche per la figlia, la principessa Charlotte, e possiamo solo presumere, anche per il piccolo principe Louis.

Naturalmente, Marcus era felicissimo di questo e ha detto: “Sono orgoglioso che possiamo soddisfare tutti. Questo è ciò che vogliamo che IKEA sia, per le molte persone nel mondo, sia reali che persone comuni”. Si ritiene che la coppia abbia scelto questo marchio per la sua durata nel tempo. Resta da chiedersi come invece sia stata arredata la camera da letto di Kate e William.