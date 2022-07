“Torneranno insieme”: l’indiscrezione bomba su Totti e Ilary arriva all’improvviso

É appena arrivata una notizia bomba che riguarda la coppia del momento, quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi.

Sono passati solo alcuni giorni dalla notizia che ha sconvolto i social, ovvero la separazione di una delle coppia più celebri del panorama italiano, quella formata dall’ex capitano della Roma Francesco Totti e dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi.

Una coppia la loro che sembrava abbastanza solida, ma a quanto pare non abbastanza. Dopo ben 17 anni di matrimonio i due hanno deciso di separarsi. In questi anni sono stati molte le indiscrezioni che li vedevano in crisi, ma nulla ha fatto pensare che si nascondesse qualcosa di vero dietro a tutto ciò. E invece alcuni giorni fa abbiamo avuto al conferma che la loro storia è finita, oppure no? Secondo le ultime notizie non è detta l’ultima parola.

Francesco Totti e Ilary Blasi, di nuovo insieme?

Sembrava una coppia indistruttibile, soprattutto dopo tutto quello che hanno passato in questi anni a livello mediatico. E invece anche loro due non ce l’hanno fatta.

Una storia la loro sbocciata agli inizi del 2000 quando i due hanno incrociato per la prima volta gli sguardi. Lui era già impegnato sui campi di calcio, mentre lei era una delle letterine di Passaparola, insieme ad un’altra letterina che sarebbe poi diventata la sua migliore amica. Stiamo parlando di Silvia Toffanin, con la quale Ilary si è spessa confidata, anche durante il programma da lei condotto, Verissimo.

La coppia poi si è sposata nel 2005, quando la Blasi era già incinta del loro primo figlio Cristian. A seguire è nata la loro secondogenita Chanel e la piccolina di casa Totti, Isabel, che ha da poco compiuto 6 anni. Un matrimonio trasmesso in diretta tv e seguito da migliaia di persone, sia davanti allo schermo che fuori dalla chiesa, la Basilica di Santa Maria in Aracoeli, davanti alla quale moltissimi fan si erano radunati per assistere alle loro nozze.

Come accennato in precedenza, in questi anni ci sono state molte indiscrezioni che li vedevano in crisi a causa di possibili flirt e tradimenti, gli stessi che secondo molti, hanno causato la fine del rapporto tra Ilary e Francesco. Però, una notizia bomba ha scatenato la reazione dei fan, che non aspettavano di sentire altro. Infatti, secondo alcune fonti, la coppia ci avrebbe ripensato e starebbero pensando di ritornare insieme. Se così fosse si tratterebbe di un vero colpo di scena. Non ci resta altro che attendere.