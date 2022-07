Arriva lo smartphone che funziona senza sim: ecco come funziona e quando potremo comprarlo

Potrebbe presto arrivare in commercio uno smartphone rivoluzionario, nel quale non sarebbe più necessario l’uso di una sim.

Secondo alcune indiscrezioni, Apple si sta preparando a lanciare un nuovo smartphone, che probabilmente rivoluzionerà il campo tech.

Infatti, il nuovo cellulare non includerà la SIM, bensì funzionerà solo ed esclusivamente tramite eSIM. Il nuovo smartphone dovrebbe essere disponibile al pubblico dal mese di Settembre.

Il nuovo smartphone senza SIM

Secondo un informatore anonimo la Apple è pronta per lanciare il suo nuovo rivoluzionario smartphone, che molto probabilmente riuscirà a trasformare il campo tecnologico. Nonostante queste voci, la Apple non ha ancora annunciato nulla a livello ufficiale. Come parte della transizione, alcuni operatori statunitensi inizieranno a offrire alcuni modelli di iPhone 13 senza scheda nano-SIM nella confezione a partire dal secondo trimestre del 2022.

I modelli di iPhone 13 venduti presso gli Apple Store o su Apple.com sono già sprovvisti di scheda nano-SIM nella confezione e gli utenti sono in genere in grado di attivare un piano cellulare tramite eSIM. Basta semplicemente accendere l’iPhone, collegarsi a una rete Wi-Fi e seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo. Data la presunta scadenza del settembre 2022, è possibile che Apple rimuova lo slot fisico per la scheda SIM a partire da alcuni modelli di iPhone 14, piuttosto che da alcuni modelli di iPhone 15 come si era inizialmente ipotizzato, ma al momento non c’è nulla di definitivo. Come accennato in precedenza, la tradizionale SIM verrà sostituita da una eSIM. Ma di cosa si tratta esattamente?

Una eSIM è una SIM digitale che consente agli utenti di attivare un piano cellulare senza dover utilizzare una scheda nano-SIM. Però, è necessario sottolineare che il servizio eSIM non è disponibile in tutti i Paesi. Quindi gli iPhone con slot per schede SIM potrebbero rimanere disponibili in alcuni mercati. Tuttavia, l’adozione si sta espandendo rapidamente. Infatti, oltre 100 operatori al momento offrono il servizio eSIM in tutto il mondo e altri stanno provvedendo e saranno in grado di offrire tale servizio entro la fine del 2022.

I modelli iPhone 13 supportano già più profili eSIM, consentendo agli utenti di abbonarsi a diversi piani cellulari in formato digitale e di passare da uno all’altro. Questa funzionalità potrebbe aprire la strada all’eliminazione dello slot per la scheda SIM in alcuni Paesi. Jony Ive, ex capo del design di Apple, una volta aveva immaginato che l’iPhone sarebbe diventato una “singola lastra di vetro”. Inoltre sempre secondo lui, la rimozione dello slot per la scheda SIM sarebbe un altro passo verso un design senza soluzione di continuità, migliorando al tempo stesso la resistenza all’acqua. L’eliminazione dello slot consentirebbe inoltre di liberare un po’ di spazio prezioso all’interno dell’iPhone.