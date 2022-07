Grave lutto per i fan di Doctor Who: se ne va uno dei volti più amati della serie

Tutti i fan di Doctor Who piangono la perdita di un grande protagonista della serie più longeva della storia della tv.

Avete presente il meme di quel signore anziano che si commuove mentre saluta? Ecco, forse non sapete chi sia l’attore né da quale film o serie tv è tratto lo screen, eppure tutti conoscete bene quel simpatico vecchietto che si commuove e che è diventato virale sul web grazie proprio alla sua espressione che ha dato il via alle più curiose combinazioni e situazioni buffe che ci possono capitare nella vita di tutti i giorni.

Nel caso in cui non sappiate niente di quel meme, è il momento di scoprire, nel modo più triste possibile, la storia dietro. Si tratta, infatti, di una scena di “Doctor Who“, una delle serie più longeve al mondo, e quel simpatico e dolce signore è Wilfred Mott, ovvero il nonno di Donna Noble nella serie. Ma non diciamo nient’altro per non incappare in pericolosi spoiler nel caso in cui vogliate cominciare “Doctor Who”, serie che merita tantissimo per il suo piglio fresco e divertente di raccontare altri possibili mondi molto lontani da noi.

Ad interpretare Wilfred Mott, però, è stato Bernard Cribbins che purtroppo oggi ci ha lasciato all’età di 93 anni. L’attore britannico è morto per cause naturali e a dare l’annuncio della sua scomparsa è stato il suo agente: ” Il contributo di Bernard all’intrattenimento britannico è indiscutibile. Era unico, rappresentava il meglio della sua generazione e mancherà molto a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e lavorare con lui” ha dichiarato ancora il suo agente come riportato dal Mirror.

La carriera di Bernard Cribbins

Ma anche il “dottore” David Tennant e lo showrunner della serie, Russel T Davies, hanno voluto rendere omaggio all’attore, parlando della grandissima perdita per il cinema e la tv e della grande fortuna di aver potuto lavorare con una grande leggenda come è stato Bernard Cribbins. “Sono stato così fortunato ad averlo conosciuto. Grazie di tutto, mio ​​vecchio soldato”, ha scritto Davies in un lunghissimo post su Instagram.

La carriera di Bernard Cribbins, infatti, per quanto lunga (ben 70 anni) ed eterogenea è in qualche modo legata a doppio filo a “Doctor Who”. Oltre ad aver interpretato nella versione più recente Wilfred, già nel lontano 1966 l’attore britannico aveva ricoperto il ruolo del companion Tom Campbell per il film che uscì quell’anno.

Ma Bernard Cribbins è stato anche un comico, cantante e narratore, iniziando la sua eclettica professione a 13 anni per piccoli ruoli in un club teatrale. Tuttavia, la fama arrivò non dopo apprendistato all’Oldham Repertory Theatre, ma grazie a dei dischi che hanno riscosso successo in patria durante gli anni Sessanta.

Nel decennio successivo, però, l’attore britannico si è fatto conoscere anche per le sue doti attoriali, interpretando il barman Felix Forsythe nel film diretto da Alfred Hitchcock “Frenzy”. Ma non solo. Bernard Cribbins è stata anche la voce narrante de “I Womble”, ovvero delle creature immaginarie dal naso appuntito amate tantissimo dai bambini britannici.