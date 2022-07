Hai mai visto la moglie di Luca Laurenti? Sposati da 30 anni ma lei si è sempre nascosta

Luca Laurenti è un’icona di Mediaset, ma quanto si sa davvero della sua vita? Di sua moglie, con cui è sposato da 30 anni, si sa ben poco

Luca Laurenti è uno dei pilastri di rete Mediaset: in coppia fissa col collega Paolo Bonolis, con i suoi sketch comici, intrattiene il pubblico a casa come nessun altro. Se, però, si conosce davvero tanto della sua carriera, non si sa altrettanto sul suo privato, che tende a tutelare con estrema cautela..

Da anni una presenza fissa in Mediaset, Laurenti ha sempre accompagnato la sua spalla Bonolis nei programmi d’intrattenimento più amati della televisione italiana. Giusto per citarne alcuni: I cervelloni , Miss Italia nel Mondo, Tira & Molla, Il gatto e la volpe, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan?, Avanti un Altro…

Qual è però il cuore pulsante della leggenda Luca Laurenti? Ovviamente la sua amata moglie, la biondissima Raffaella Ferrari! Ed effettivamente, lo showman tiene così tanto alla sua lei che mantiene sempre estremo riserbo sul suo privato. Ecco però alcune sue dichiarazioni a riguardo.

Luca Laurenti, tutto sulla donna che lo ha conquistato

In varie interviste, Laurenti ha chiarito, con poche parole, quanto Raffaella sia importante per lui e per la sua vita professionale. Ecco cosa ha dichiarato, ad esempio, a Vanity Fair…

In primis, ha rivelato che a far sbocciar l’amore tra lui e la sua amata… è stato proprio Bonolis!

“È stato Bonolis a presentarmi Raffaella Ferrari, la donna della mia vita che ho sposato nel 1994 e da cui ho avuto, tre anni dopo, mio figlio Andrea” ha dichiarato. Ha anche poi ammesso quanto la donna l’abbia cambiato nel tempo: “Con Raffaella me ‘so risolto. mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia”. Queste sono anche le parole che l’uomo ha dedicato alla Ferrari con un post sul suo profilo Instagram.

Ha poi rivelato alla Gazzetta dello Sport sorpresa che il loro rapporto è basato sulla fiducia e senza vincoli di monogamia: “Ho una visione dell’amore. Entro e vedo mia moglie a letto con un altro. Scatta la gelosia e uccido. Oppure, capisco che a mia moglie piace e condivido il suo piacere. Invece de strillà, me tolgo le mutande e mi ci metto pure io. Il primo atteggiamento genera violenza”. Insomma, una chiave di volta che ha reso questo rapporto indistruttibile e a dir poco invidiabile.