“Harry è in preda al panico”: la decisione che potrebbe cambiare la sua vita e non solo

“Sconvolgerà alcuni membri della famiglia reale” e per questo Harry “è nel panico”. Nuove rivelazioni sullo stato d’animo del Duca di Sussex in merito ad una decisione che gli cambierà la vita

È un argomento del quale si parla da mesi, quello relativo all’uscita del libro di memorie del principe Harry, ma ben poco si sa di come il Duca di Sussex stia vivendo questa situazione. La decisione di pubblicarlo, per raccontare la verità sulla sua vita all’interno della famiglia reale, è stata di Harry stesso e dunque ci si potrebbe immaginare che il fratello di William e figlio della compianta lady D stia affrontando questo periodo con tenacia e sicurezza.

Invece a quanto pare il suo stato d’animo sarebbe ben diverso, consapevole del fatto che la pubblicazione del libro, già terminato e passato al vaglio degli avvocati per uscire entro fine 2022, segnerà una sorta di spartiacque nella sua vita e potrebbe mutare i rapporti con alcuni membri reali in maniera irreversibile. I rumors dunque ritraggono Harry in preda al panico, in quanto le sue memorie conterranno dettagli che “sconvolgeranno alcuni membri della monarchia”; e lui si è rifiutato di “buttare la verità nel cestino”.

La biografia di Harry potrebbe sconvolgere molte vite

Poche settimane fa si è temuto che avesse deciso di cancellare la pubblicazione dato che il titolo non è apparso nell’elenco dei libri dell’editore Penguin Random House per l’autunno; ma a quanto pare si è trattato solo di un ritardo e, come rivelato da un esperto di scrittura di biografie a Express.co.uk, ciò era dovuto al fatto che il principe stesse lottando per trovare le parole giuste per esprimersi ed fosse preoccupato di sconvolgere i lettori con dure verità. Ora un insider vicino alla coppia ha svelato che il ritardo è legato proprio a questo, ovvero che il principe teme di “premere il grilletto” e pubblicare su carta scottanti retroscena di Buckingham Palace.

Di cosa è preoccupato il principe Harry

Parlando con Heat, l’insider ha dichiarato: “Harry sta lottando con la pressione e continua a cambiare idea su cosa includere nel libro. Ogni passaggio viene rivisto ancora e ancora. Harry continua a ricordare cose nuove che vuole includere, e poi all’improvviso va nel panico e vuole smorzare certi aneddoti. Sta andando avanti così da mesi, e con la data di stampa incombente, deve prendere la decisione di sospenderla ufficialmente o premere il grilletto e sperare per il meglio”. La biografia scritta con l’aiuto di un ghost writer vincitore del premio Pulitzer, Jr Moehringer, è in lavorazione dal 2020. La scorsa estate Harry, che riceverà per queso lavoro 20 milioni di dollari, ha annunciato: “Sto scrivendo questo libro non come il principe, titolo con cui sono nato, ma come l’uomo che sono diventato”.

Quali rischi dopo la pubblicazione del libro di memorie

Tuttavia, il problema che deve affrontare il principe è la ricaduta che dovrà affrontare quando il libro di memorie sarà finalmente pubblicato. La fonte ha detto: “Meghan lo sta esortando a dire la sua verità e a non nascondere ciò che è realmente accaduto, ma è preoccupato che possa portare a una nuova guerra con i reali, da cui non potrà mai tornare indietro. Si sente intrappolato, motivo per cui continua a temporeggiare sulle modifiche”. Anche se per ora gli editori sono pazienti, questo potrebbe non durare per sempre.

L’insider ha detto: “Tutti sono così comprensivi, ma i suoi editori hanno bisogno che Harry firmi presto il libro. Non hanno sborsato una fortuna per una lettura noiosa e vanigliata che non affronta le faide con la sua famiglia. Alla fine, Harry ha dedicato troppo lavoro a questo libro. È qualcosa che voleva fare da molto tempo e c’è così tanto della sua vita che deve chiarire. Sa che farà arrabbiare alcuni membri della monarchia, ma è troppo importante per gettarlo nella spazzatura”.