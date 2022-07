“Sono sposata ma vado al letto con altri uomini”: lo strano accordo fa contenti moglie e marito

Un patto alquanto bizzarro tra moglie e marito ha scosso il web, dove gli utenti non hanno aspettato per dire subito la loro.

Una donna ha descritto nei dettagli il suo stile di vita scambista con il marito, che ama l’idea che lei faccia sesso con altri uomini.

La protagonista è una ragazza di 22 anni chiamata Rae Nemetsky. Lei stessa si descrive come una “moglie sexy”, ovvero quando la donna va liberamente a letto con uomini al di fuori del suo matrimonio con il consenso del marito.

Lo scambismo che unisce la coppia

Rae Nemetsky ama avere rapporti sessuali con altri uomini oltre che con suo marito, con il consenso di quest’ultimo.

Anzi, il marito la incoraggia a farlo e ama che lei lo faccia, ma le rimane sempre fedele. Secondo la giovane mamma, questo rientra nell’ambito dello “scambismo”, ma è diverso perché il marito le rimane fedele e non fa sesso con nessun altro. La ragazza ha detto che l’argomento è ancora tabù, ma vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su questo particolare stile di vita.

Rae ha condiviso la sua esperienza sulla celebre piattaforma social di TikTok, insistendo sul fatto che lei e suo marito sono felicemente sposati e che va a letto con altri uomini per lui. La ragazza ha raccontato che il suo uomo le ha chiesto per oltre un anno di iniziare ad andare a letto con altri uomini, ma all’inizio lei non era a suo agio con l’idea. Una condizione per essere una “moglie sexy” è che la relazione non vada oltre il sesso occasionale, almeno questo è ciò che Rae e suo marito hanno concordato. Nel video ha sottolinea che in genere è lei a decidere:

“Sono sempre io che organizzo e scelgo la persona, quindi ho molto controllo”. Ha poi spiegato: “Se è consensuale da parte del marito, non è una relazione. Ma non è diverso da quando ero single, la vera grande differenza è che alla fine torno da mio marito e so che è contento che io lo faccia e questo mi rende felice”. La Nemetsky ha accumulato oltre 57 mila follower su TikTok e ora condivide regolarmente approfondimenti sul suo stile di vita. Inoltre, la donna è andata a letto con oltre 16 mila persone. Nonostante ciò, il suo fidanzato la ama ancora e sempre da quanto da lei dichiarato, non vedono l’ora di sposarsi.