Acquista casa a un euro: ecco come è diventato oggi quello che era solo un rudere

Una donna decide di acquistare una casa abbandonata per la modica cifra di un euro, trasformandola in una spettacolare dimora.

Chi di noi non ha sognato di comprare una casa ad un prezzo stracciato? Ma la storia di una donna inglese vi sorprenderà.

Maxine Sharples, una donna di 35 anni, un paio di anni fa ha deciso di comprare una casa abbandonata per poco più di euro. Un’occasione troppo ghiotta per non accettare. Però a questo prezzo non ci si può aspettare granché. Scopriamo insieme i dettagli.

Che fine ha fatto la casa acquistata ad un euro?

Maxine Sharples due anni fa aveva deciso di acquistare una casa andata in rovina per la bellezza di un euro. Ma tutto ha un prezzo. Infatti, ha dovuto affrontare alcuni spiacevoli inconvenienti.

La proprietà acquistata dalla donna era infatti in parte abbandonata, infestata dai topi e con buchi nel tetto, finestre marce e un albero che cresceva all’interno. Ma dopo due anni di lacrime e sudore, Maxine è riuscita a trasformare il vecchio rudere nella casa dei suoi sogni. Dopo aver speso un totale di circa 60 mila euro, terminati i lavori, la donna si è potuto finalmente trasferita. La trentacinquenne è l’ultima residente a trasferirsi nella sua casa da 1 euro nell’ambito di un progetto di rigenerazione del Consiglio comunale di Liverpool.

Lanciato nel 2013, il progetto ha offerto 130 case abbandonate a persone del posto per l’equivalente di circa un euro, a patto che le ristrutturassero e non le vendessero per almeno cinque anni. Migliaia di persone hanno fatto domanda, tra cui la signorina Sharples, project manager universitaria e insegnante di yoga. La sua visione era quella di capovolgere la casa per creare un’abitazione luminosa e piena di piante. Le pareti e i soffitti interni sono stati eliminati per creare una cucina aperta e uno spazio abitativo al piano superiore.

I lucernari sono stati inseriti nel tetto e le due camere da letto e il bagno sono stati spostati al piano inferiore. “È una trasformazione davvero straordinaria”, ha dichiarato la Sharples. “È stato un viaggio lungo e faticoso. L’anno scorso c’è stato un momento in cui ero stufa dei muratori e ho dovuto fare una pausa. Ci sono state sicuramente molte lacrime, ma ne è valsa la pena, soprattutto ora che sono riuscita a trasferirmi”. Per risparmiare, ha vissuto in un camper o è stata ospite di amici. Maxine si è anche occupata da sola di alcuni lavori durante il periodo di lockdown, usando perfino YouTube per imparare a mescolare il cemento, posare i mattoni e fissare il riscaldamento a pavimento. La sua casa ora vale più del doppio di quanto ha pagato per trasformarla.