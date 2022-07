Ex volto storico della tv torna a mostrarsi ma senza nemmeno gli slip addosso

Era una stella del piccolo schermo, un vero e proprio volto storico della tv che faceva girare la testa al pubblico. Oggi torna a mostrarsi al mondo e lo fa… totalmente nuda!

L’ex volto storico del piccolo schermo, celebre grazie alla partecipazione a diversi programmi, è tornata alla ribalta sul web e lo ha fatto calando l’asso: un nudo mozzafiato.

Eccola sdraia sul lettino, tra teli color sabbia e senza niente addosso. Ma qualcuno riconosce questa stella?

Classe 1966, la star in questione si è fatta conoscere dal grande pubblico in seguito alla partecipazione a diversi programmi come Trisitors e soprattutto Striscia la notizia, nel quale vestiva i succinti panni dell’infermiera sexy.

Avete capito di chi stiamo parlando? Be’, continuate a leggere qua sotto per saperne di più.

Hai riconosciuto l’ex volto storico della tv?

“Qualcuno si ricorda ancora di me quando facevo l’infermiera a Striscia la notizia?”

Se lo chiede la star in questione sul suo profilo Instagram e noi ci aggreghiamo alla sua domanda.

Eh sì, stiamo parlando proprio di lei Angela Cavagna, che successivamente all’esperienza di Striscia la notizia, nel giugno del 1992 ha assunto il ruolo di valletta anche nell’estivo TG delle Vacanze, condotto dal duo comico Gigi e Andrea, insieme a Gabriella Labate, Maria Grazia Cucinotta e Wendy Windham.

La carriera di Angela Cavagna è poi proseguita con il ruolo di opinionista in varie trasmissioni televisive quali Italia sul 2 su Rai 2, Buona Domenica su Canale 5, Domenica In su Rai 1. Poi conduce gli esterni di Unomattina su Rai 1 e sempre per Unomattina segue i collegamenti del programma Torno Sabato la Lotteria… condotto da Giorgio Panariello.

Ricordiamo poi la partecipazione nel 2006 alla terza edizione del reality show La fattoria, su Canale 5, poi le nozze nel 2015 con l’imprenditore Paolo Solimano, con il quale è andata a vivere a Tenerife.

Ecco perché oggi la ritroviamo su Instagram perennemente in costume da bagno (ma a quanto pare anche senza) pronta a mettere in mostra quelle curve sexy che l’hanno resa famosa.

A quanto pare dunque Angela Cavagna, che oggi cura un’azienda agricola, è ancora più che capace di far girare la testa ai suoi fan. Forse esagerando anche un po’ ma senza dubbio sempre con quella provocante frizzantezza che l’ha resa non solo famosa ma anche amatissima e molto ammirata.

Che ne dite, Angela è ancora un 10 e lode? A voi l’ultima parola in merito.