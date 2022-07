“Harry e Meghan fanno le vittime”: l’esperto reale rivela il vero stato d’animo della coppia

Un libro esplosivo sul principe Harry e Meghan Markle è stato recentemente pubblicato ed è pieno di colpi di scena, ma un esperto reale dice di non essere sicuro che la coppia reale si preoccuperà del suo tono critico

Il principe Harry e Meghan Markle potrebbero non preoccuparsi particolarmente dei contenuti di un nuovo libro esplosivo su di loro poiché “interpretano i ruoli della vittima”. Lo sostiene un esperto reale. La coppia è infatti l’ultimo volto famoso divenuto oggetto di una biografia del famoso e temuto autore Tom Bower.

E nel libro del signor Bower non mancano molte ‘accuse’ pesanti rivolte alla coppia reale: come ad esempio un episodio nel quale Meghan avrebbe lanciato una tazza di tè in aria durante un tour reale, mentre si diceva che la regina fosse contenta che la duchessa non potesse partecipare al funerale del principe Filippo. Il libro afferma anche che Harry e Meghan volevano apparire con la regina sul balcone di Buckingham Palace durante le celebrazioni del Giubileo di platino il mese scorso.

Harry e Meghan fanno le vittime? La rivelazione di un esperto reale

Bower ha ammesso che coloro che lo hanno aiutato nella sua ricerca per dar forma al libro erano persone “meno che affezionate” alla coppia, con Harry e Meghan che non hanno invece fornito alcun input per la realizzazione della biografia. Ma nonostante il libro contenga molte critiche pungenti alla coppia, l’esperto reale e autore Duncan Lacombe afferma che i Sussex potrebbero non esserne nemmeno minimamente condizionati. “Comincio a pensare che siano quasi insensibili alle critiche. Qualsiasi critica ricevono fanno solo le vittime, quindi è come se ogni volta pensassero, ‘Oh poveri noi, queste persone orribili'”. Insomma i Duchi di Sussex potrebbero fare orecchie da mercante alle varie accuse, fingendo di non leggerle o di non sentirle.

Le ultime indiscrezioni sul libro di memorie di Harry

Entro la fine dell’anno, Harry pubblicherà il suo libro di memorie, che ha promesso sarà un resoconto “accurato e del tutto veritiero” della sua vita fino ad ora. E secondo Duncan, il principe potrebbe usare questo libro per mettere le cose in chiaro e contrastare qualsiasi accusa contro lui e Meghan. Ha aggiunto: “So che ha un vero desiderio di raccontare la sua storia con le sue parole. Sarei molto sorpreso se non provasse a combattere contro alcune di quelle critiche, e se non c’è verità in queste affermazioni immagino che Harry proverà a mettere le cose in chiaro”.

Il libro stando alle ultime indiscrezioni sarebbe stato completato e visionato anche dagli avvocati e dovrebbe essere pubblicato entro la fine del 2022. Una fonte ha detto a The Sun: “Il manoscritto è stato completato ed è stato sottoposto a tutte le procedure legali. La data di pubblicazione è stata posticipata una volta, ma è sulla buona strada per uscire entro la fine dell’anno”.