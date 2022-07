I detriti di un razzo cinese cadranno sulla Terra il prossimo 30 luglio: quali rischi corriamo?

C’è il rischio che nelle prossime ore un razzo cinese con rientro incontrollato sulla Terra possa colpire alcune zone abitate. Era già successo nel 2020 in Costa D’Avorio con un altro razzo cinese. E l’Italia cosa rischia?

Il razzo cinese Long March 5B sta cadendo in modo del tutto fuori controllo sulla Terra. Una situazione già successa in passata. L’ultima volta – nel 2020 – i detriti di un altro razzo cinese avevano colpito un centro abitato in Costa D’Avorio. Essi avevano provocato danni alle case nel villaggio di Mahounou.

Stando alle ultime informazioni, il razzo avrebbe anticipato di una giornata il suo rientro incontrollato sul nostro pianeta. La sua caduta, infatti, era prevista per il 31 luglio, ma gli studiosi hanno informato che essa in realtà potrebbe avvenire nella serata del 30 luglio, precisamente alle ore 20.39 italiane. Come ovvio che sia, l’incertezza di questa cosa è totale e l’orario indicato potrebbe subire anticipi o ritardi anche di parecchie ore!

Ma dove potrebbe cadere il razzo? Pechino ha minimizzato il rischio, sostenendo come i detriti del razzo dovrebbero cadere in pieno Oceano Pacifico, precisamente nella zona settentrionale. Ma anche in questo caso, non si può mai dire nulla di certo. Anche l’ultima nota informativa della rete di sorveglianza spaziale degli Stati Uniti, ha ribadito come nessuna zona abitata sia a serio rischio! L’Italia e, in generale, tutta Europa, inoltre, non dovrebbero minimamente essere a rischio impatto!

Razzo cinese in caduta libera: ecco tutti i dettagli!

Il razzo cinese Lunga Marcia 5B è stato lanciato nella giornata di domenica con l’obiettivo di portare in orbita un nuovo modulo di laboratorio, per la stazione del Paese asiatico in costruzione nello spazio! Essa è chiamata stazione spaziale Tiangong.

Ma che rischi corriamo? Queste le parole rilasciate all’Ansa dal ricercatore del Cnr Luciano Anselmo: “Il 60-70% degli stadi centrali dei razzi lanciati nello spazio sono soggetti a rientro incontrollato, ma di solito si tratta di oggetti molto più piccoli. In questo caso, invece, si parla di circa 25 tonnellate, l’oggetto più massiccio che può rientrare senza controllo. Normalmente questo stadio così grande non entra in orbita, ma ricade in mare in modo controllato subito dopo il lancio, ma questa tipologia di missione ha richiesto che anche lo stadio principale entrasse in orbita, ponendo quindi il problema di cui si sta discutendo, perché non c’è possibilità di riaccendere i motori per guidare la caduta del razzo. Ed è un problema che si ripresenterà con il lancio del terzo modulo necessario per la costruzione della stazione spaziale cinese Tiangong”.

Le parole dell’esperto sottolineano, quindi, come un eventuale caduta di questi detriti su un centro abitato possa causare ingenti danni a cose o persone. La speranza è che non ci sia davvero nessun rischio per nessun abitante della Terra!