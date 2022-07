I prezzi più bassi di sempre arrivano nei negozi: ora lo smartphone costa la metà della metà

Euronics in questo periodo offre ai clienti delle offerte imperdibili, che includono anche gli smartphone, a prezzi stracciati.

Euronics offre delle occasioni imperdibili, perciò cosa aspettate? Continuate a leggere per scoprire cosa vi aspetta.

La catena di negozi in questione è stata fondata ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, e conta la bellezza di Conta 11.500 negozi in 30 nazioni differenti. Un gran traguardo per il brand olandese, che in questo periodo mette a vostra disposizione delle offerte incredibili. Scopriamo insieme i dettagli.

Ad Euronics tutto è possibile!

Euronics dà la possibilità ai propri consumatori di usufruire di sconti pazzeschi, mai visti prima. Perciò non potete perderveli per nessuna ragione al mondo

Come accennato in precedenza, il brand europeo di grande distribuzione ha la sede principale nella capitale olandese ed è prevalentemente specializzato nell’elettronica di consumo. In questo periodo Euronics mette a disposizione dei clienti delle promozioni immancabili. Queste ultime vi daranno la possibilità di spendere meno ottenendo al tempo stesso una maggiore convenienza rispetto al passato. Per quanto riguarda il nostro paese, per usufruire di tutte le offerte, è necessario recarsi nei vari negozi targati Euronics, sparsi su tutto il territorio nazionale.

Le promozioni sono utilizzabili da tutti. Una nuova campagna pubblicitaria del brand olandese, è destinata a stravolgere il mondo della rivendita di elettronica, offrendo dei prezzi stracciati. Questi includono anche prodotti di fascia alta, o con le migliori prestazioni. Tra questi troviamo ad esempio gli smartphone, come il Motorola Razr 5 G, molto richiesto nell’ultimo periodo e che lo sarà ancora di più grazie alla promozione offerta da Euronics. Infatti, da oggi questo cellulare in vendita a soli 749 euro, un prezzo più che adeguato in confronto al listino originario.

Se invece volete rimanere nella fascia alta del mercato, vi consigliamo di acquistare l’Oppo Find X3 Neo. Questo prodotto non è ultramoderno, ma è in assoluto il più performante e riesce a farsi notare, non solo per la sua qualità ma anche per il suo prezzo. Infatti può essere vostro per meno di 500 euro. Se desiderate spendere ancora meno ma acquistare comunque uno smartphone appartenente alla fascia alta, allora potete optare per uno dei seguenti modelli: Xiaomi 11T Pro, Oppo Reno8 Lite, Motorola Edge 30, o opzioni simili.