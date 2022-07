Meghan Markle, l’assurda richiesta ad Harry ora viene alla luce e i sudditi non avranno pietà

Meghan Meghan è di nuovo al centro della cronaca rosa e stavolta a causa di quello che avrebbe chiesto di fare al marito Harry.

Non si spengono i riflettori sulla coppia reale del momento, che continua ancora una volta a far discutere.

Le indiscrezioni su di loro non si placano, nonostante siano ritornati A Los Angeles, città natale della ex attrice di Suits. Qui si sono trasferiti nel 2020, quando hanno deciso di chiudere i ponti con la royal family. Ma anche se così lontani, Harry e Meghan non hanno smesso di far parlare. L’ultimo scoop riguarderebbe proprio la Duchessa di Sussex , la quale avrebbe fatto una particolare richiesta la marito.

Meghan Markle, ancora sotto l’occhio del ciclone

Ormai in questi anni abbiamo imparato a conoscere Meghan Markle. Da quando è entrata all’interno della royal family è stata sicuramente una dei membri più discussi e controversi.

La coppia si sarebbe conosciuta nel luglio 2016 tramite un amico in comune. Secondo alcune indiscrezioni, tra i due sarebbe scoccata subito la scintilla. Infatti non passa molto tempo prima che il Principe le chiede di sposarlo e il 19 maggio 2018 Harry e Meghan convolano a nozze presso la Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Una storia che ha di certo suscitato alcune perplessità non solo tra i sudditi ma anche all’interno della stessa royal family, soprattutto tra alcuni membri che non hanno mai visto di buon occhio la ex attrice americana.

Quest’ultima è stata perfino accusata di bullismo e di aver rovinato irreparabilmente il rapporto tra suo marito e il fratello, il Principe William. Insomma, ogni settimana sembra che ci siano nuove indiscrezioni che mettano in cattiva luce la Duchessa. Perciò non stupisce nemmeno l’ultima notizia bomba che sarebbe trapelata da Palazzo. Secondo gli ultimi gossip, la Markle farebbe di tutto per aumentare la sua popolarità. Addirittura sarebbe arrivata a chiedere al Duca di Sussex di fare del suo meglio per essere paragonata all’inimitabile Lady Diana. Un paragone che risulta estremamente difficile, non solo per la stampa ma anche per i sudditi, soprattutto quelli che hanno avuto l’onore di conoscere la mamma di William ed Harry.

Nonostante la sua scomparsa avvenuta nel lontano 1997, la memoria di Lady D è più viva che mai, soprattutto tra il popolo inglese. É stato Tom Bower, l’esperto della famiglia reale, a fare questa scioccante dichiarazione, nel suo ultimo libro intitolato Revenge: Meghan, Harry and the Windsor War. Secondo l’autore, Meghan ha sempre cercato di guadagnare popolarità cercando in tutti i modi di fare dei paragoni con la Principessa Diana.