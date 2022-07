Nuovo bombardamento in Ucraina: il bilancio dei morti è impietoso – 40 prigioneri di guerra uccisi dall’esercito ucraino

Tra copertine e cortine, continuano i bombardamenti nella regione orientale dell’Ucraina. Questa volta, però, a sganciare le bombe è stato l’esercito ucraino.

Abbiamo già parlato della debolissima situazione al confine orientale tra Ucraina e Russia, la porzione di paese più vicina al Cremlino e lontana da Bruxelles. Dal 2014, infatti, il Donbass è diventato palcoscenico di uno scontro intestino tra i separatisti filorussi sovvenzionati da Vladimir Putin e l’esercito fedele a Zelensky che combatte da 8 anni nella zona orientale del Paese per mantenere l’unità nazionale.

L’autoproclamazione delle due repubbliche di Donetsk e Lugansk un paio di giorni prima che scoppiasse il conflitto, quindi, non ha fatto altro che consolidare i rapporti di forza presenti in quella porzione di territorio che più di tutte sta patendo le conseguenze della guerra. Proprio per questo, la patinata copertina di Vogue America dei coniugi Zelesnky non è piaciuta proprio a nessuno. Si è trattato per molti, infatti, di un oltraggio al popolo ucraino, vittima in questo momento di una sanguinosa e stagnante guerra di posizione.

Ecco perché le pose dolci e fiere in qualche modo avrebbero dovuto tenere alta l’attenzione mediatica in Ucraina che comincia a pagare il prezzo del tempo che passa, anche per avvenimenti così tragici. Tuttavia, ha sortito proprio l’effetto opposto. Archiviata però la questione set fotografici e vestiti dai colori militari, la guerra continua e arrivano notizie terribili dal Donetsk.

Cosa sappiamo del bombardamento dell’esercito ucraino

Prima di parlare del bombardamento però, facciamo un piccolo passo indietro. Non si hanno, infatti, molte notizie sugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, soprattutto da quando l’esercito russo ha preso abbastanza saldamente il controllo della zona orientale del Paese, costringendo così molti reporter e giornalisti a scappare per non diventare prigionieri di guerra, o peggio, per non morire.

Quei pochi, quindi, che sono rimasti fanno davvero fatica a comunicare col resto del mondo. Dalle ultime informazioni, però, all’inizio di luglio la situazione per il contingente ucraina non era delle migliori. “Ho parlato oggi con un soldato e contatto ucraino di lunga data che si nel Donbass dal 2014; ora detiene un ruolo di leadership. È stato ferito da un mortaio da 82 mm giorni fa e ora è ricoverato in ospedale. Ha confermato che le forze ucraine stanno subendo enormi perdite”, aveva scritto su Twitter Christopher Miller l’inviato di ‘Politico’, confermando così la grave emorragia di soldati ucraini.

Da allora, però, il conflitto era passato in secondo piano, almeno fino a qualche ora fa, quando l’Ansa ha confermato un bombardamento delle forze ucraine su una colonia penale nel Donetsk. L’esplosione ha ucciso 40 ucraini prigionieri di guerra – alcuni appartenenti anche al Battaglione Azov – dei separatisti filorussi e ne ha feriti altri 75. A dare la notizie del bombardamento è stato il ministero della Difesa russo, spiegando come il bombardamento sia stato compiuto con missili Himars, ovvero armi fornite dall’amministrazione Biden.

La colonia penale colpita è il centro di detenzione vicino alla località di Elenovka, nella autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk che si conferma, quindi, il punto più caldo della guerra su entrambi i fronti.