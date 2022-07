Ex calciatore si da al porno: “Non è come pensa la gente”

Un ex calciatore ha deciso di cambiare carriera e di dedicarsi ad un mondo completamente differente e controverso, quello del porno.

Un ex calciatore ha scelto di stravolgere la sua vita intraprendendo una carriera abbastanza particolare ma non meno interessante.

Ha scelto di diventare un attore porno. Poco tempo fa ha rilasciato un’intervista nella quale racconta del suo primo lavoro nei panni di star a luci rosse e ha ammesso che non è stato così divertente come si pensa. Il protagonista di questa vicenda è Damian Oliver, che ha trascorso un periodo dietro le sbarre prima di cambiare vita. Ha parlato del suo primo servizio fotografico, durato sei ore, che gli ha fruttato poco meno di 200 euro.

L’ex calciatore diventato attore porno

Pochi giorni fa Damian Oliver è stato ospite del podcast Anything Goes with James English, durante il quale l’ex calciatore ha ammesso che il suo primo servizio fotografico, avvenuto ormai quattro anni fa, è stato un’esperienza piuttosto orribile.

Ha detto: “È stato terrificante, essere sul mio primo set, il cameraman era un grosso irlandese calvo, era abbastanza spaventoso, ho dovuto tirare fuori il mio c***o davanti a lui e iniziare a darmi da fare”. La pressione della situazione ha fatto sì che Oliver “si raggrinzisse”. Però ha detto che la sua co-star è stata gentile e che le cose si sono presto risolte. Ha proseguito: “Ero nudo e sudato e scivolavo nel mio stesso sudore. Abbiamo dovuto continuare a tagliare la scena. L’ho fatta piegare sul divano ma continuavo a scivolare sul pavimento. Hanno dovuto continuare a pulire il pavimento, ero un disastro che gocciolava”.

All’epoca, Oliver, che frequenta l’altra attrice porno Sophie Anderson, vedeva il porno come un modo per guadagnare un po’ di soldi mentre lavorava come imbianchino e decoratore, ma dopo aver conosciuto la sua compagna ha deciso di dedicarsi a questo lavoro a tempo pieno. Parlando di come la realtà non fosse proprio come l’aveva immaginata, ha spiegato: “Le persone mi dicevano: “Tanto lo fai comunque”, perché sapevano che andavo a letto con le ragazze, ero un calciatore, e mi dicevano: “Tanto vale che ti paghino”, ha ricordato.

“Ma solo quando ho avuto la fiducia di poterlo fare davvero, ho capito che era tutta un’altra cosa”. Ha poi proseguito: “Quando ero nella mia vecchia squadra di calcio, se fossi rimasto con loro, avrei potuto guadagnare molto di più giocando a calcio. Facevo anche a botte, forse avrei potuto fare qualcosa. Ero bravo in entrambe le cose, ma facendo la pornostar pensavo che sarebbe stato altrettanto bello. Ma non è così bello come la gente pensa“. In un’altra parte del podcast, l’uomo ha definito la compagna la sua l’anima gemella e che i due hanno in mente una futura carriera nella recitazione, ma tradizionale.