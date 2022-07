In arrivo oltre 500€ per i lavoratori: ecco chi può richiedere il bonus e come

Rientrate tra i lavoratori che possono richiedere il bonus di 500 euro? Non vi resta che continuare a leggere per scoprirlo.

Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, giovedì 14 luglio è stato approvato il voto di fiducia del governo Draghi, anche se il Movimento 5 stelle aveva deciso di non partecipare.

Questo ha creato la crisi di governo, che ha causato le dimissioni del premier e quindi la fine del mandato. Nel frattempo però è stato approvato un decreto che avrò un impatto significativo sul conto corrente di molti lavoratori. Scopriamo insieme i dettagli.

Bonus da 600 euro: a chi spetta?

Il decreto approvato dal Senato prevede uno stanziamento di 30 milioni per il bonus 550. Ma di cosa si tratta esattamente? In poche parole è un bonus usufruibile una tantum dai lavoratori che nel corso nel 2021 hanno lavorato con un contratto a integrazione verticale (cioè chi lavora su base non permanente) Ma vediamo più da vicino come funziona il nuovo supporto.

Oltre al bonus di 200 euro per i dipendenti e i pensionati, anche il bonus di 550 si eroga in un’unica soluzione. Questo sostegno è disponibile per i dipendenti part-time che hanno firmato un contratto circolare verticale, cioè un contratto che prevede l’inattività per almeno un mese continuativo per un totale non minore di sette o non maggiore di 20 settimane, sempre nell’anno 2021. Per avere diritto a questa prestazione, il lavoratore non deve avere avuto un altro tipo di contratto di lavoro nello stesso periodo e non deve percepire altri redditi, come la pensione o l’assistenza alla disoccupazione. I requisiti per il bonus saranno definiti al momento della promulgazione dell’ordinanza speciale di esecuzione.

Come previsto dal Decreto, è possibile richiedere il bonus telematicamente. Basta presentare la domanda. Il modulo sarà disponibile sui i portali istituzionali dell’Inps. Come sempre vi servirà uno di questi strumenti: Spid, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. È possibile farlo anche attraverso il servizio di call center integrato, componendo il numero verde 803 164 da telefono fisso (gratuito) o lo 06 164164 da telefono cellulare (a pagamento secondo le tariffe del relativo operatore di rete). Sarà possibile presentare la domanda anche attraverso i patronati e gli agenti fiscali.

Il bonus previsto di 550 euro terrà in considerazione il rapporto tra il numero di giorni di lavoro e il numero di giorni di sospensione da quest’ultimo. Questo contributo è pagato dall’INPS e non concorre al reddito. In base alla modifica, il bonus non sarà soggetto a contributi, mentre sarà compatibile con il bonus di 200 euro. Non è ancora possibile fare domanda. Bisogna attendere il decreto attuativo e poi la circolare dell’Inps con le istruzioni su come fare domanda.