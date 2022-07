L’attrice annuncia la tragica perdita della figlia neonata: “Non c’era niente di sbagliato in lei”

Una nota attrice ha dichiarato sui social di aver perso sua figlia appena nata: il web è addolorato e le dimostra grande affetto e vicinanza

La vita non smette mai di sorprendere, in positivo, ma troppo spesso anche in negativo. A pagarne le spese, stavolta, è l’attrice Lauren Rose Goodger, che ha dovuto fare i conti con una grandissima e dolorosissima perdita. Scorrete in basso per saperne di più…

La Goodger è abbastanza nota nel panorama televisivo inglese, soprattutto nel mondo dello spettacolo. È, infatti, particolarmente nota per il suo ruolo nel reality e soap opera The Only Way Is Essex, ma anche per la sua partecipazione a Dancing On Ice, Celebrity Big Brother, Celebs Go Dating e tantissimi altri programmi.

Nell’ultimo periodo, però, la donna ha scelto di dedicarsi alla famiglia: sarebbe, infatti, dovuta diventare madre per la seconda volta. Aspettava, infatti, la piccola Lorena da Charles Drury: tocca, però, parlare al passato perchè purtroppo è accaduto quello che non ci si sarebbe mai augurati…

L’attrice è devastata dal dolore: ecco le sue parole su Instagram

Già madre della giovane Larose Drury, avuta sempre dall’attuale compagno, Lauren ha reso noto su Instagram la devastante perdita della piccola Lorena. A testimoniarlo, il toccante scatto pubblicato sul suo profilo IG, che mostra la manina della sua bambina stretta alla sua, accompagnato da un commovente discorso…

A riportarne la traduzione, il sito Fidelity Donna. Ha esordito con il primo momento in cui ha posato i suoi occhi su di lei: “Era la più bella bambina sana che abbia mai visto, proprio come sua sorella” ha rivelato.

Ha poi parlato del suo stato d’animo, rivelando che “le parole non possono descrivere cosa prova una madre che perde il proprio bambino, che ha portato in grembo per tutti i mesi e che ha partorito perfettamente, vedere che il suo angelo le venga portato via…”

Ha poi raccontato che non ci sono mai state complicanze in gravidanza:”Stava bene e in buona salute … sappiate solo che non c’era niente di sbagliato in lei o in me stessa, era perfetta, non riesco a capirlo”.

Ha, infine, rivelato, che porterà la piccola nel suo cuore, sperando un giorno di poterla riabbracciare come avrebbe voluto: “Lei sarà sempre con me e io sarò di nuovo con lei un giorno“.