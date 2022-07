Risparmi più al sicuro: nuova attesa apertura della filiale di un’importante banca

Non è un periodo facile e anche le filiali delle banche tendono a chiudere e centralizzarsi. A Corbetta, nei giorni scorsi, è però avvenuto qualcosa di diverso: è stata inaugurata la nuova sede locale della Bcc

In tempi di difficoltà economica e preoccupazione anche per quanto riguarda la stabilità dei risparmi, avere una filiale bancaria a poca distanza da casa può rappresentare quel supporto in più non solo per avere una maggiore sicurezza in merito alla sicurezza dei propri soldi ma anche per farsi adeguatamente consigliare in merito a nuove possibilità di investimento.

Banca più vicina alle famiglie, inaugurata una filiale Bcc

Ecco allora che in tale contesto l’apertura di una nuova filiale della banca Bcc rappresenta un’ottima opportunità per i clienti. Si tratta della sede Bcc di Busto Garolfo e Bauggiate che negli ultimi giorni ha inaugurato la filiale di Corbetta, al civico 8 di piazza 1° maggio. Ci troviamo alle porte di Milano e la recente apertura, come sottolineato dal presidente della Bcc Roberto Scazzosi, vuole rappresentare il “segno di una sempre maggiore vicinanza al territorio e della volontà di porre la relazione al centro del nostro essere banca”.

Nuova filiale Bcc, la cerimonia di inaugurazione

L’inaugurazione del nuovo presidio della banca dell’Altomilanese e del Varesotto è avvenuta ormai un mese fa circa (era domenica 26 giugno) e, a tagliare il nastro, oltre al presidente Scazzosi erano presenti il direttore generale Roberto Solbiati insieme con il suo vice Annibale Bernasconi, il responsabile della nuova filiale Massimo De Vecchi ed il primo cittadino di Corbetta Marco Ballarini. Prima del taglio del nastro è intervenuto, per la benedizione, il parroco di Corbetta don Giuseppe Galbusera; presenti anche l’assessore corbettese allo Sviluppo locale Giuliano Gubert e diversi cittadini che hanno voluto saperne di più della nuova struttura bancaria e osservarne in anteprima i nuovi spazi.

Le parole del presidente della Bcc

Scazzosi ha confermato che tale apertura è stata pensata nell’ottica “di essere ancora più vicini alle famiglie e alle imprese del nostro territorio. Siamo una banca locale solida, con 125 anni di storia e che fonda le proprie radici sui valori della cooperazione e del mutualismo che sono propri del Credito Cooperativo. Siamo parte di un importante gruppo bancario: Iccrea – ha ricordato – è infatti quarto gruppo in Italia e l’unico a capitale interamente italiano. Questo ci permette, ancora di più, di porre al centro del nostro essere banca la relazione e fiducia, elementi necessari oggi per affrontare il domani”.

Insomma un valore aggiunto per il territorio in un periodo “in cui altri istituti chiudono”. Si tratta, ha concluso il presidente, di “una precisa presa di posizione dettata dalla necessità di essere interlocutori di un territorio. Siamo, del resto, l’unico istituto presente in paesi come Dairago, Villa Cortese e Bodio Lomnago”.

“Operiamo partendo dalla relazione: l’ascolto e la fiducia sono indispensabili per una crescita reciproca. Inoltre, diamo valore alle risorse umane e all’attenzione che queste pongono al territorio stesso”, ha chiosato il direttore generale Roberto Solbiati. Massimo De Vecchi sarà alla guida della nuova filiale, insieme a Gianluigi Oldani, Alessandro Morani e Fabia Zoccarato.