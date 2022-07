Sai perché mentre voli devi avere il cellulare in modalità aereo? Ecco che cosa rischi se lo dimentichi

Vi siete mai chiesti perché è necessario inserire la modalità aereo mentre si è in volo? Scopriamolo insieme.

Qualsiasi persona che abbia viaggiato almeno una volta in aereo ha sentito l’annuncio in cui il personale di bordo invita a spegnere il cellulare o metterlo in modalità aereo durante il volo.

Ma vi siete mai chiesti il motivo? Inoltre, funziona davvero la modalità aereo? Vediamo perché le compagnie aeree chiedono di mettere il telefono in modalità aereo.

Perché viene attivata la modalità aereo?

In aereo è ormai diventato comune inserire in nostro cellulare in modalità aereo. Ma di preciso di cosa si tratta? La modalità aereo è un’impostazione mobile che disattiva la connessione del telefono alle reti cellulari e Wi-Fi. Perciò, durante il volo non è possibile effettuare telefonate, inviare messaggi e utilizzare il web.

Mettere il telefono in modalità aereo è un’alternativa per chi non vuole spegnere completamente il telefono. Infatti, con la modalità aereo inserita puoi per ad esempio ascoltare la musica durante il volo. Non è più necessario spegnere il cellulare. Addirittura, con alcune compagnie aeree è possibile anche utilizzare il loro WiFi. Ma perché è necessario attivare la modalità aereo durante il volo? Oggi possiamo usare il nostro telefono quasi ovunque. In alcuni aerei moderni c’è persino il WiFi. Ma perché dobbiamo mettere il telefono in modalità aereo durante il volo? Questo ha a che fare con il segnale che il dispositivo emette. Durante il volo si esce dalla portata delle antenne telefoniche con cui il telefono cerca costantemente di connettersi.

Poiché il telefono non riesce a trovare una connessione, invia un segnale elettrico sempre più forte alla ricerca di queste antenne. ma proprio per questo motivo, il pilota potrebbe sentire un suono fastidioso nelle sue cuffie a causa di questo segnale. Ma se qualche passeggero si dovesse dimenticare di inserire la modalità aereo, cosa accadrebbe? Alcuni telefoni cellulari (spesso i più vecchi) inviano questo segnale sulla stessa frequenza di alcune apparecchiature dell’aereo, il che può avere un impatto sull’aereo stesso. Fortunatamente, oggi gli aerei sono più protetti. In alcuni Paesi però l’inserimento della modalità aereo è addirittura obbligatoria e si rischia una multa in caso contrario.

Il consiglio è quello di inserire la modalità aereo non appena il personale di bordo ve lo indica. Questa deve rimanere attiva per tutta la durata del volo. Alcuni scelgono di lasciare il telefono in modalità aereo per tutta la vacanza. In questo modo possono godere di una disintossicazione digitale per alcuni giorni. Se invece desiderate disattivarla il prima possibile, potete farlo non appena si aprono le porte dell’aereo.