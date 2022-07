Torna in vita 20 minuti dopo esser stata dichiarata morta e scrive: “E’ reale”

Una donna si risveglia dopo un aver subito un attacco cardiaco e il messaggio che scrive è a dir poco surreale.

Un donna americanasi è svegliata dopo aver sfiorato la morte e ha scritto un messaggio agghiacciante ai suoi cari.

Residente dell’Arizona, la donna era sempre stata in buona salute e non vedeva l’ora di fare un’escursione vicino alla sua casa insieme al marito Brian, ma Tina ha avuto un collasso mentre la coppia stava uscendo. Quest’ultimo si è accasciato a terra accanto alla moglie che nel frattempo era diventata violacea e ha iniziato a praticarle la rianimazione cardiopolmonare. Inizialmente era riuscito a riportarla in vita, ma l’uomo ha dovuto praticare la rianimazione ancora una volta prima dell’arrivo dei paramedici. Durante lo straziante viaggio in ambulanza e in ospedale, Tina ha continuato a lottare per la sua vita. Infatti è stata rianimata un totale di sei volte prima di arrivare in ospedale. Ma è stato quello che è accaduto dopo a lasciare a bocca aperta i presenti.

La donna tornata in vita dopo 27 minuti in paradiso

Per ben 27 minuti Tina Hines ha smesso di respirare dopo aver subito un attacco cardiaco mentre era in casa insieme a suo marito. In ospedale era intubata e incapace di parlare, ma non appena si è svegliata, la donna ha chiesto qualcosa con cui scrivere e ha iniziato a scarabocchiare il suo messaggio criptico, che sostiene si riferisca al paradiso.

“Era così reale, i colori erano così vivaci”, ha raccontato. Ha descritto di aver visto una figura che dice essere Gesù in piedi davanti a cancelli neri, dietro i quali brillava una luce gialla. Quando i suoi cari le hanno chiesto cosa fosse reale, lei, ancora intubata, ha semplicemente “annuito” verso l’alto. Tina fortunatamente ce l’ha fatta. Ma circa il 90% delle persone che vanno incontro a un arresto cardiaco improvviso al di fuori di un ospedale muore. Ma la rianimazione cardiopolmonare del marito ha probabilmente fatto la differenza tra la vita e la morte di Tina. Questo terribile problema di salute colpisce ogni anno centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo.

La stragrande maggioranza non ha memoria dei brevi periodi di tempo in cui è stata tecnicamente morta, ma un notevole 10-20% ha avuto “esperienze di pre-morte” visive o sensoriali. Gli scienziati hanno iniziato ad avvicinarsi alla spiegazione di ciò che accade nel cervello quando il cuore si ferma. Una volta che il cuore smette di battere, il sangue smette di affluire al cervello. Ma nelle fasi immediatamente successive all’arresto cardiaco improvviso, secondo un piccolo studio del 2013 eseguito sui ratti, sembra accadere qualcosa di curioso. Quando i ricercatori hanno indotto l’arresto cardiaco in nove animali, hanno visto un’esplosione di attività cerebrale nei momenti che normalmente precedono la morte.

E non un’attività qualsiasi, ma in un cervello morente, dicono, “un’ondata diffusa e transitoria di attività cerebrale altamente sincronizzata che aveva caratteristiche associate a un cervello altamente eccitato”. In altre parole, nei primi momenti dopo la morte del corpo, il cervello si comporta come se fosse ancora vivo, ha pensieri complessi e forse è addirittura “iperattivo”. I ricercatori sospettano che questa esplosione di attività cerebrale possa essere il modo in cui le persone hanno visioni di pre-morte, in particolare quelle allineate con ciò che credono di vedere dopo la fine della loro vita.