Ambra Angiolini e Francesco Renga, anni dopo ecco il segreto dietro la fine della coppia

Perché Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono lasciati? Anni dopo il loro addio ecco che la verità mai rivelata esce allo scoperto.

Ambra Angiolini e Francesco Raga, che insieme hanno avuto due figli, la 15enne Jolanda e Leonardo di 13 anni, hanno visto naufragare la loro relazione nel 2015.

Nonostante la popolarità della coppia, i fan non hanno mai saputo i reali motivi sottesi al doloroso addio. Molti dicevano di aver notato da tempo un logoramento della coppia, una serie di frizioni che avevano lentamente dissolto il legame tra i due, ma la reale causa scatenante non è mai stata svelata.

Ora però tutto sta per cambiare: quasi dieci anni dopo ecco che le carte vengono finalmente scoperte.

Perché Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono lasciati?

Il vero campanello d’allarme arrivò quando la coppia fu paparazzata da Chi in occasione del primo giorno di scuola dei loro figli.

I volti dei due apparivano decisamente tesi, dando dimostrazione al mondo che la loro relazione sentimentale era giunta al capolinea.

Ma che cosa ha lacerato un’unione così speciale? In molti trovano paradossalmente la spiegazione in una dichiarazione della stessa Ambra Angiolini.

L’attrice, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ripercorre i suoi ultimi anni, un periodo di grandi successi professionali ma anche di storie d’amore naufragate. Parlando in particolare di Francesco Renga dice:

“Due anni fa il cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca”

Proprio quell’aggettivo, “gigantesca”, ha fatto suonare una sorta di campanello nelle teste dei fan: che quest’uomo fosse per lei troppo gigantesco?

Chi conosce bene il cantante sa come Francesco Renga non sia certo una persona semplice da affiancare. Si tratta di un uomo complicato, dedito alla sua musica. Difficile dunque conciliare tutto ciò con una donna altrettanto complessa e altrettanto devota al suo lavoro.

Tanti impegni professionali, dunque, e due personalità fin troppo sfaccettate avrebbero portato la coppia Ambra Angiolini e Francesco Renga a dirsi addio sette anni or sono. I due però, dobbiamo ammetterlo, hanno affrontato la separazione in modo esemplare, senza mai rovinare il rispetto ed il bene che provavano l’uno per l’altra, soprattutto per il bene dei loro figli Jolanda e Leonardo.

Ambra ritrovò poi la felicità amorosa con l’ascella del calcio, Mr Massimiliano Allegri, ma anche quell’amore poi naufragò. Non si è invece mai parlato di storie importanti per il cantante, sebbene Francesco Renga parli spesso di “famiglia allargata”, sottolineando così un legame persistente proprio con la ex Ambra Angiolini.