Il marito la tradisce: la lettera della donna all’amante è da applausi

Una donna che ha scoperto il tradimento da parte del marito, ha deciso di scrivere una lettera all’amante.

Una donna ha scoperto il tradimento di suo marito dopo aver visto alcuni succhiotti sul suo corpo ma quello che ha stupito è stata la sua reazione.

Infatti, anziché arrabbiarsi con l’amante, ha scelto di scriverle una lettera, ringraziandola. Proprio così. Dopo essere stata tradita la donna ha scritto che l’amante, identificata come Jennifer, poteva avere il suo uomo e ha proseguito facendo un elenco. Scopriamolo insieme.

Una lettera di ringraziamento

Una donna ha scoperto che suo marito la stava tradendo grazie a dei succhiotti sul corpo di quest’ultimo. Però è la reazione della moglie ad aver stupito.

Infatti, ha deciso di scrivere una lettera all’amante ringraziandola e ne ha approfittato per ricordare alcune regole:

Dovrai aiutarlo a livello economico. Visto che abbiamo due figli, una parte dello stipendio dovrà darla a loro e una parte a me, visto che negli ultimi 11 anni ho fatto la casalinga. Perciò, dimenticati i suoi soldi, sono i miei. Ha bisogno di un nuovo guardaroba. Dopo aver trovato quei succhiotti dopo che è uscito dalla doccia, all’improvviso si è aperta una voragine all’interno della casa, che si è risucchiata tutti suoi vestiti. Il lato positivo è che ora può indossare qualsiasi cosa tu voglia fargli indossare. Non sarà reperibile per due weekend al mese, in quanto trascorrerà questo tempo con i bambini. Durante questi giorni ammetterà che sei una stupida ubriacona, perciò volendo proteggere i miei figli non gli sarà consentito di vederli. La tua vita sessuale non sarà soddisfacente. Quattro anni fa si è infortunato alla schiena, danneggiando dei nervi. Di conseguenza il pene non funziona come dovrebbe. Non è restituibile. Non lo voglio. É finito nei guai quando ti ha conosciuto. Non sorprenderti se non arriverai al mio livello, ma pe questo te la farà pagare. I rimproveri non mancheranno. In ogni caso, hai ottenuto il tuo desiderio. Ora è molto arrabbiato perché ha visto i segni. Si è arrabbiato per quell’osservazione, così gli ho dato uno schiaffo e lui si è scusato. Sì, so che non dovrei essere crudele e, onestamente, non ho mai picchiato nessuno. Comunque, se potessi rifarlo, lo farei. Questa vuole essere non tanto una lettera quanto un avvertimento. Riuscirò ad infastidirti facendogli fare piccole cose che gli occuperanno del tempo.

Probabilmente accetterà tutte le tue condizioni per i primi mesi. Del resto chi meglio di me lo sa, visto che ci sono stata per 12 anni? Inoltre, se te lo stai chiedendo, sì, mi fa piacere farlo e ribadisco tutto ciò che ho scritto.