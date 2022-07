La principessa Charlotte come non si era mai vista: l’incantevole messaggio fa emozionare il Paese

Si è mostrata accanto a papà William in un video messaggio dedicato alle Leonesse del campionato europeo femminile di calcio. Tenerissima, ha scaldato i cuori di tutto il Regno Unito

La principessa Charlotte così non si era ancora vista. Dopo aver fatto emozionare tutto il Regno Unito con la sua partecipazione al Giubileo di Platino della regina Elisabetta, al quale ha preso parte insieme ai fratellini, questa volta la figlia di William e Kate Middleton si è mostrata da sola, o meglio accanto al padre, in uno speciale video messaggio rivolto alle Leonesse inglesi del campionato europeo femminile di calcio.

In una clip rilasciata tramite l’account Twitter ufficiale di Kensington Palace prima della finale di Euro 2022 contro la Germania, appare con suo padre, il principe William per augurare buona fortuna alle Leonesse in un dolce messaggio in vista della finale degli Europei mentre la nazione si è stretta attorno alla squadra inglese per sostenerla appieno.

Il toccante video messaggio di William e Charlotte alle Leonesse

“Vogliamo entrambi augurare buona fortuna alle Leonesse per stasera. Avete fatto benissimo nella competizione e tifiamo per voi fino in fondo”, dicono padre e figlia nel tenerissimo messaggio. La principessa Charlotte aggiunge: “Buona fortuna, spero che vinciate, ciao” e saluta la telecamera. Battute dalla tedesche nella finale del 2009 per le Leonesse si tratta di una rivincita non facile dato che la Germania cerca il nono titolo europeo della sua storia, per confermare di essere le vere campionesse indiscusse del mondo del calcio femminile.

Una sorta di resa dei conti quella di Wembley, con l’Inghilterra padrona di casa pronta a mettersi in gioco contro la Germania per vincere l’agognato trofeo. Il video di William e Charlotte è stata anche l’occasione per sentire di fatto per la prima volta la voce della bimba, ed il filmato è inevitabilmente diventato virale regalando sorrisi e molta emozione tra tifosi e non.

William: “Charlotte ama giocare a calcio, è bravissima”

Il Duca di Cambridge è alla guida della Federcalcio ed in molti sperano che durante la finale la piccola Charlotte possa unirsi a lui. Durante una recente trasferta ha infatti rivelato che la figlia, sette anni, è un’appassionata di calcio e ama giocare in porta. Lo ha rivelato proprio alle Leonesse durante un ritiro dicendo loro: “Charlotte voleva che vi dicessi che è davvero brava in porta; lei ha detto a me, ‘per favore, diglielo'”. Una stella in erba per il futuro del calcio inglese?

I fan chiedono a William di portare Charlotte alla finale

I fan della Royal hanno esortato William a portare Charlotte in finale, con una scritta: “Sarebbe fantastico se il principe William e la duchessa di Cambridge portassero la principessa Charlotte a guardare la partita e sostenere le #Lionesse”. Mentre un altro ha detto: “Congratulazioni alle leonesse per essere arrivate alla finale dell’Euro allo stadio di Wembley il 31 luglio. Si spera che il principe William insieme ai principi di Cambridge saranno lì”. Non è chiaro invece se Kate si unirà al marito dato che ha preso parte insieme a Sir Ben Ainslie ad un evento di vela a Plymouth.