Non si sopportano più: tutto sulla nuova faida royal che coinvolge William e Kate

Sarebbe scontro aperto tra Beatrice ed Eugenia e i Duchi di Cambridge. Se ne parla da tempo ma gli ultimi ‘indizi’ porterebbero nuove conferme alle indiscrezioni

Che tra i cugini reali per eccellenza non corra buon sangue non è un mistero. Anche se è tutto ascrivibile alla sfera del gossip e dei rumors, è infatti da tempo che i tabloid inglesi parlano dei crescenti malumori tra Eugenia e Beatrice di York ed i Duchi di Cambridge, William e Kate Middleton. Una ‘crisi’ testimoniata anche da alcuni gesti che non sono decisamente passati inosservati, su tutti quello della foto social ‘tagliata’ postata da Eugenia di York su Instagram per omaggiare, in occasione del Giubileo di Platino, la regina Elisabetta II.

Uno scatto dei saluti dal famoso balcone di Buckingham Palace nel quale, volutamente o meno non è dato saperlo, avrebbe però estromesso Kate Middleton (e Camilla). Che si sia trattato di un errore di distrazione o di una scelta deliberata, conta poco: i tabloid hanno iniziato ad indagare sui rapporti esistenti tra di loro, scoprendo che vi sarebbero altri episodi tali da far pensare ad una situazione di ‘gelo’ tra le parti.

Faida reale, ecco chi è contro William e Kate

E c’è chi ipotizza che quella tra i duchi di Cambridge e dall’altra entrambe le figlie di Sarah Ferguson e il principe Andrea dall’altra sarà la nuova faida royal destinata a riempire i giornali britannici. Il principale motivo dello scontro sarebbe legato alla netta posizione sia di William che della consorte in merito al principe Andrea, almeno stando a quanto riportato dall’Express. Ricordiamo che Andrea è finito a piè pari nello scandalo Epstein macchiando la royal family in modo irreversibile e questo non sarebbe stato ben tollerato dall’erede al trono, tra i primi a spingere per la sua estromissione sia dalla cerchia dei reali senior che dalla possibilità di prendere parte agli eventi ufficiali. A dar manforte a William non vi sarebbe solo Kate ma anche il padre Carlo e la principale conseguenza di questa decisione sarebbe il progressivo logoramento dei rapporti con Eugenia e Beatrice.

L’esperto reale spiega cosa sta succedendo con Eugenia e Beatrice

E a tal proposito è intervenuto anche l’esperto reale Neil Sean il quale, come riportato sulle pagine di InStyle, ha confermato che “secondo ottime fonti, le principesse Eugenie e Beatrice stanno facendo fatica a rimanere cordiali con il principe William, Kate e Carlo”. E la ragione sarebbe legata all’accordo “voluto da William, dalla regina e dal principe Carlo per rimuovere il padre, il principe Andrea, dai doveri reali in seguito alle vicende torbide degli ultimi anni. I rapporti tra le due famiglie sono complicati. Il principe William e Carlo stanno facendo tutto questo a beneficio della monarchia”. Secondo Sean in oltre i reali più contrari alla possibilità che il duca di York venga reintegrato nella royal family sarebbero proprio il principe Carlo e William.

La vicinanza ad Harry e Meghan

La figlia minore di Sarah Ferguson ed il marito Jack Brooksbank inoltre si sono mostrati sempre più vicini ad Harry e Meghan, andando ad alimentare ulteriormente questa faida. Oltre ad essere stata l’unica ad aver raggiunto per una visita i Sussex in California, ci sarebbe il suo zampino dietro all’incontro tra Harry e Meghan e la regina Elisabetta avvenuto di recente. Ed in tanti si domandano se Harry possa aver riservato un capitolo del suo libro per approfondire meglio questa presunta ‘faida’.