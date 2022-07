Scomparso durante il cammino di Santiago, lo ritrovano a Ventimiglia: l’assurda storia di Adriano

Un uomo è stato ritrovato a Ventimiglia dopo che si erano perse le sue tracce per ben due settimane. Ma cosa è successo?

Un uomo di 32 anni aveva deciso di intraprendere il celebre cammino di Santiago, quando si sono perse le sue tracce.

Questa è la storia di Adriano Pacifico, originario di Bastiglia, un piccolo comune in provincia di Modena. I protagonista di questa vicenda è stato poi ritrovato due settimane più tardi a Ventimiglia. Ma cosa è accaduto? Scopriamo insieme i dettagli.

La storia a lieto fine di Adriano Pacifico

Adriano Pacifico aveva deciso di partire in bicicletta per intraprendere il famoso cammino di Santiago. L’uomo è partito da Modena il 20 giugno ma poi, l’11 luglio, il cellulare che aveva portato con sé e con il quale era solito contattare i familiari, si è rotto. Quando la madre non ha più ricevuto sue notizie, ha deciso di denunciarne la scomparsa.

Questo è accaduto la mattina del 26 luglio. Nel frattempo una donna francese lo ha avvistato sul treno da Marsiglia a Mentone e mostrandogli la sua foto, gli ha detto che lo stavano cercando. Adriano è rimasto scioccato dalla cosa. Non aveva assolutamente idea del polverone che aveva sollevato, non solo in Italia ma anche negli altri paesi. L’uomo, ancor alquanto perplesso si è diretto al commissariato di Ventimiglia. Una volta arrivato ha subito chiamato la madre per tranquillizzarla. Infatti era alla ricerca del figlio ormai da diverse settimane. Da quanto dichiarato da Pacifico stesso, appena giunto in Francia gli si è rotto il cellulare e non conoscendo il francese non sapeva cosa fare.

Alla fine è riuscito a inviare un messaggio alla famiglia grazie al cellulare di un ragazzo. Così facendo sperava di tranquillizzare i familiari ma così non è stato. Infatti la madre, avendo dei sospetti sul ragazzo che aveva prestato il cellulare al figlio, ha deciso di chiamarlo. Infatti, quest’ultimo, che si è scoperto avere dei precedenti penali, non aveva particolarmente convinto la madre in quanto le disse dapprima che Adriano era partito da solo, mentre più tardi affermò che stava viaggiando con altre persone.

Questa situazione è stata ulteriormente aggravata da alcune piccole e ravvicinate operazioni bancarie effettuate a Tolone con sulla carta di Adriano. Per questo la madre aveva deciso di recarsi sul posto ma invano. Le speranze si sono rifatte vive quando l’uomo è stato rintracciato dalle telecamere di un benzinaio a Sainte-Anne-d’Evenos. Non solo, era stata individuata anche la firma del ragazzo nel registro delle presenze di un ostello di Saint Gilles. La mamma così è ripartita per la Francia e la denuncia di scomparsa è stata ufficialmente ritirata.