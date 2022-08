Benedetta Rossi furiosa su Instagram mette i fan in allarme: “Non possiamo fare niente”

Benedetta Rossi non ci sta e decide di rendere noto ai suoi fan un grande malcontento non da poco: tutto sul suo sfogo su Instagram

Il mondo del web, per quanto molte volte possa generare tanta fortuna, non sempre è oro come sembra. A testarlo sulla sua pelle sono numerosi vip e personaggi pubblici, che devono sempre stare molto attenti e tutelarsi da certe dinamiche: stavolta, però, a pagarne le spese è stata la simpaticissima Benedetta Rossi. Ecco cosa è successo…

La Rossi è ormai un’icona per chi è appassionato di food blogging. Dagli anni 2000 in poi, infatti, le sue video ricette fanno milioni e milioni di visualizzazioni: per questo motivo, la donna gode di estrema fama e i suoi contenuti sono sempre di estremo successo.

Iniziò preparando dei video su YouTube, sul suo canale che, un tempo, prendeva in nome di nome AgriturCasaVecchia. I clienti dell’agriturismo di famigli qui, infatti, potevano richiedere alla donna le ricette preparate all’interno dell’attività.

Cosa, però, è successo di tanto grave da aver scatentato così tanta ira nella food blogger più solare e simpatica che ci sia? Te ne parliamo scorrendo in basso…

Benedetta Rossi, ecco cosa ha scatenato il suo malcontento

Secondo alcune notizie riportate dai siti “Funweek” e “Caffeina”, la Rossi sarebbe andata su tutte le furie in quanto sarebbe rimasta vittima di una truffa su Instagram: una dinamica ormai (purtroppo) all’ordine del giorno per i personaggi più in vista, proprio come lei. Ti raccontiamo nel dettaglio il fatto scorrendo in basso…

Proprio a seguito di questa assurda vicenda, la Rossi ha deciso di sfogarsi con il suo massiccio seguito, non solo lamentando e raccontando quanto le è accaduto, ma anche lanciando un importante messaggio: fare sempre attenzione ad ogni azione compiuta sul web.

Cosa le sarebbe accaduto nel dettaglio? Pare che il nome della donna sia stato associato ad una pubblicità senza chiederle l’autorizzazione. Si tratterebbe di una pubblicità di un programma che permette alle persone di perdere peso.

Benedetta ovviamente ha subito avvisato i suoi follower che il suo nome fosse stato utilizzato senza il suo permesso e di segnalare in massa l’artefice di questa truffa ai suoi danni. È il sito TV Zap a riportare le sue parole nel dettaglio:

“Sono dei truffatori e sono dei siti che aprono e chiudono, non possiamo fare niente. Voi segnalate, segnalate e segnalate quando la vedete”. Un messaggio chiaro e conciso, oltre che una richiesta d’aiuto alla sua fanbase per combattere un male ormai all’ordine del giorno ma che, si spera, un giorno possa tramontare.