Lavori che non richiedono esperienza ma sono molto ben pagati: ecco su quali puntare

Il mercato del lavoro langue e molti giovani si ritrovano impantanati nelle stessa solfa di sempre: cercasi commesso con esperienza.

Il circolo vizioso degli stage non remunerati, l’insormontabile richiesta di esperienza anche per i lavori più semplici o, ancora stipendi, che rasentano il ridicolo e luoghi di lavoro degni dei migliori lager nazisti, sono solo alcune delle esperienze lavorative più diffuse. Per molti oggigiorno, cercare lavoro è un’epopea senza fine che costringe molti ad emigrare o ad accontentarsi del minimo sindacale, nel migliore dei casi.

Ma nella società contemporanea il lavoro è necessario, più che mai. Il caro vita stringe sempre di più il giogo sulle famiglie di tutta Italia, soprattutto sui più giovani, spesso all’inseguimento di un sogno. Per chi si accontenta, un ripiego si trova sempre, ma spesso a nero e con orari improponibili, che poco tempo lasciano al quotidiano. Molti oggi, infatti, come Fantozzi, nella tristemente comica scena della colazione, calcolano i secondi, prima di dover saltare sull’autobus che li porterà a lavoro.

Ma se il tragicomico ragionier Fantozzi, interpretato da Paolo Villaggio, sembra non avere via d’uscita, una ricerca potrebbe invece risollevare gli animi di molti giovani. Grazie ai dati dello statunitense Bureau of Labor Statistics, arriva una lista dei lavori più remunerati e che non richiedono grande esperienza.

I lavori più accessibili secondo la ricerca

Ovviamente, i criteri del Bureau of Labor Statistics si riferiscono al territorio statunitense, ma rimangono comunque un’ottima indicazione sulla disponibilità del mercato. La ricerca prende in considerazione non solo i lavori più remunerati, ma anche quelli con più possibilità di crescita e con più richiesta.

All’ultimo posto della top 10, troviamo i meccanici per macchine industriali, che in media richiede solo un diploma di scuola superiore. Secondo la ricerca, si potrebbero guadagnare fino a 55.490 dollari l’anno, una cifra di poco sopra alla media annuale. Seguono poi i contabili ed ispettori contabili, con 73.760 dollari, che richiedono però almeno una laurea triennale. Vengono poi i rappresentanti di vendita, che si fermano a 58.770 dollari annuali per cui basta il diploma di Maturità.

Settimo posto va ai project/business manager, con 77.420 dollari annuali, per cui va comunque prodotta una laurea magistrale. In sesta posizione abbiamo gli insegnanti di scuola elementare, che guadagnano 60.940 dollari l’anno e anche in questo caso è necessaria una laurea triennale. A metà della lista invece, abbiamo gli infermieri con competenze avanzate, per cui, ovviamente, è richiesta una laurea triennale. Abbiamo così il primo stipendio a sei cifre, ben 111.680 dollari. Il quarto posto è occupato dai camionisti, che percepiscono solo 47.130 dollari, la cifra più bassa della lista, per cui è richiesta però solo una licenza media.

Arriviamo così sul podio dei lavori meglio remunerati per il livello di esperienza richiesta. Al terzo posto gli specialisti nel campo de marketing, un elemento ormai fondamentale che ogni azienda mette al primo posto. Molte aziende richiedono di essere in possesso di una laurea, ma il mercato è continua crescita per questa attività. Il guadagno rimane basso, 65.810 dollari, ma la prospettiva di crescita rimane alta, soprattutto se si ha la possibilità di collaborare con più aziende.

Al secondo posto tornano gli infermieri, stavolta specializzati e con una laurea infermieristica, che arrivano a 75.330 dollari. A differenza dei colleghi al quinto posto, gli infermieri specializzati hanno più responsabilità ed un mercato più indirizzato verso il settore privato. Al primo, invece, abbiamo gli sviluppatori di software, analisti e collaudatori, per cui è necessaria una laurea magistrale. La sicurezza informatica e la gestione dei software di controllo è ormai una componente fondamentale del lavoro, in ogni campo. La richiesta di impiego è continua e le possibilità di crescita non mancano, raggiungendo per la seconda volta nella lista le sei cifre. Si arriva a 110.140 dollari l’anno, ovvero l’impiego più remunerativo della lista.