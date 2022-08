Friends, sai quanto guadagnano ancora oggi Jennifer Aniston & Co. grazie alla sitcom?

Friends è da sempre una delle serie più guardate e amate di sempre: ecco quanto guadagnano ancora gli attori dopo anni dal suo esordio

L’inimitabile Friends rimane tutt’oggi una delle serie più apprezzate e seguite in tutto il mondo. Il motivo? Indubbiamente la sua leggerezza mai banale, che da sempre la rende super godibile e fruibile per un target il più ampio possibile. Nonostante sia stata mandata in onda per la prima volta nel 1994, ancora oggi continua a riscuotere successo…

Per chi non avesse mai avuto modo di imbattervisi, la serie parla delle vicende professionali ma, soprattutto, sentimentali, di un gruppo di sei amici a Manhattan. Protagonista assoluta della sitcom è Rachel Green, interpretata da Jennifer Aniston: è stata, infatti, proprio la serie a consacrare la sua attuale fame.

Gli altri amici con lei protagonisti assoluti di dinamiche sempre divertenti ed attuali sono Monica Geller, interpretata da Courteney Cox, Chandler Bing, personaggio di Matthew Perry, Joey Tribbiani, interpretato da Matt LeBlanc, Phoebe Buffay, personaggio di Lisa Kudrow e Ross Geller, interpretato da David Schwimmer .

Friends, ecco quanto guadagnano oggi gli attori grazie alla serie

Nonostante siano passati davvero tanti anni dalla messa in onda della prima puntata di Friends, tutt’oggi numerosi telespettatori continuano a godersi la serie: qualcuno sceglie di iniziarla ex novo, qualcun altro di rispolverarla dopo tempo… insomma, la certezza è che non annoia davvero mai!

Vi siete mai chiesti però, dopo tutti questi anni, quanto i celebri attori della serie continuino a guadagnare grazie ai continui incassi che quest’ultima continua a portare a casa a mani basse?

Ve lo sveliamo, partendo proprio dagli esordi: quando cominciarono ad andare in onda i primi episodi, i guadagni degli attori si aggiravano intorno ai 20 mila dollari a episodio. Una cifra che, da lì a non molto, sarebbe stata destinata a dilatarsi e non di poco.

Come già anticipato, la serie ha iniziato pian piano a riscuotere estremo successo e, già durante la messa in onda delle prime puntate, il guadagno a cominciato piano piano a salire. Per questo, durante le riprese dell’ultima stagione, gli attori sono arrivati ad incassare circa un milione di dollari a episodio.

Una cifra a dir poco rivoluzionaria e non parliamo soltanto del suo valore numerico di per sè, ma proprio del fatto che è giunta circa all’inizio degli anni 2000: una previsione, insomma, neanche lontanamente immaginabile.

E oggi invece? Friends continua a riscuotere successo e agli attori spetta tutt’oggi il 2% del ricavato annuo della serie… un numero che sembra piccolo ma che, nei fatti, tocca ben 20 milioni di dollari! Davvero incredibile…