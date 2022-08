Grande lutto nel cinema: se ne va un cattivo per ecellenza – chi è stato e perché ricorderemo John Steiner?

All’età di 81 anni ha perso la vita a Los Angeles in un incidente stradale uno degli attori maggiormente presenti nei film western e polizieschi degli anni Settanta e Ottanta.

Un incidente stradale è costato la vita a John Steiner, uno dei caratteristi più impegnati nei film polizieschi e western degli anni Settanta e Ottanta. L’attore ha partecipato a oltre 90 film nei suoi 25 anni di onorata carriera. John Steiner si è spento all’età di 81 anni a Los Angeles, città dove si era trasferito a inizio anni Novanta.

Circa 30 anni fa, infatti, John Steiner decise di cambiare completamente vita e di abbandonare i suoi ruoli cinematografici. Lasciò l’Italia e si trasferì negli Stati Uniti a Los Angeles. Qui decise di intraprendere la carriera da agente immobiliare.

La vita di John Steiner è stata tempestata di cambiamenti di rotta improvvisi e sconvolgenti. L’attore, infatti, nacque a Chester nel Regno Unito il 7 gennaio del 1941 ed era considerato una promessa alla Royal Academy. Fu allievo di Peter Brook e uno dei suoi primi celebri ruoli lo ebbe nel film Marat/Sade nel 1967.

Improvvisamente, però, decise di trasferirsi in Italia e di continuare la sua carriera cinematografica proprio nel Nostro Paese. Qui venne scritturato per un numero spropositato di film negli anni Settanta e Ottanta. Fu, quindi, uno dei caratteristi maggiormente impegnati nel cinema del Belpaese in quei due decenni.

Si è spento a 81 anni John Steiner, il caratterista ‘cattivo’ del cinema!

John Steiner divenne il ‘cattivo’ del cinema italiano, interpretando spesso personaggi irrequieti e molto inquietanti. Ebbe un ruolo importante in tantissimi film polizieschi, western e di natura bellica. Ma sono stati tantissimi i ruoli da lui interpretati. Oltre a quello dell’inglese di natura malvagia, ricordiamo anche quello del superiore ambiguo e del vampiro bisessuale. Possiamo tranquillamente dire che John Steiner ha spaziato fra tantissimi generi, venendo scelto per interpretare i ruoli più svariati da registi uno più diverso dell’altro.

‘La polizia è al servizio del cittadino?’, ‘Roma violenta’, ‘Milano violenta’, ‘Sbatti il mostro in prima pagina’ sono solo alcuni dei film polizieschi con lui protagonista. Ha preso parte a tantissimi altri film di genere come ‘Zanna Bianca’ e ‘Ondata di piacere’. Ha rivestito, inoltre, il ruolo di giornalista nel film ‘Tenebre’ di Dario Argento. Ma potremmo citare decine e decine di altri film! Famosa anche la sua interpretazione nel film di Verdone e Montesano ‘I due carabinieri’ del 1984.

Fra i tanti cambiamenti di John Steiner, si ebbe anche il passaggio ai film erotici di Tinto Brass. Infatti, insieme al ‘maestro del cinema erotico italiano’ ha girato alcuni film celebri, come Salon Kitty, Caligola e Paprika.

John Steiner è stato un attore facilmente riconoscibile da tutti per la sua presenza scenica, per il suo essere molto alto e per i suoi occhi azzurri! Addio John!