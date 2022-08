GTA 5 cambia radicalmente: tutte le novità introdotte dall’ultima patch

Rockstar Games ha da poco aggiornato GTA 5 e modificato in maniera sensibile la fortunata modalità online del gioco: ecco cos’è cambiato.

Insime a Fortnite, GTA 5 è stato il maggior successo commerciale in ambito videoludico dell’ultimo decennio. Uscito nel 2013, originariamente per PS3 e Xbox 360, il titolo Rockstar è stato aggiornato qualche mese dopo per le console di ottava generazione PS4 e Xbox One. Il titolo ha venduto tra tutte le versioni pubblicate sul mercato 160.000.000 copie e ancora oggi è uno dei titoli maggiormente giocati in tutto il mondo.

Un successo inaspettato anche per il produttore, visto che si trattava di un capitolo canonico della saga, dotato semplicemente di un comparto multiplayer. Già il precedente capitolo poteva contare su una modalità online, ma questa volta il mondo multiplayer plasmato da Rockstar ha avuto un successo tale da scollegare l’esperienza single player da quella multigiocatore.

Per la prima volta da quando esiste il brand GTA, insomma, gli utenti hanno cominciato a comprarlo per giocare con gli amici e non per godere della storia e delle possibilità che offre il gioco base. Rockstar puntava proprio a prolungare la longevità del proprio titolo tramite il multiplayer, ma non si sarebbe mai aspettata un successo tale da consentirle di essere in cima alle classifiche dei videogame più giocati a nove anni di distanza dalla release.

GTA 5 si aggiorna: cosa cambia con l’ultima patch

Chiaramente il successo continuativo di GTA 5 è merito della software house che in questi 9 anni ha continuato a supportare il comparto online del gioco offrendo ai propri utenti sempre nuove modalità ed eventi a cui partecipare. Il gioco base è stato anche aggiornato sul piano tecnico e qualche mese fa è uscita anche una versione per nona generazione di console che adegua il videogioco a standard moderni di qualità grafica.

Con GTA 6 ancora lontano dal debutto sul mercato (si vocifera di una release tra il 2024 ed il 2025), Rockstar continua a supportare l’online del quinto capitolo e circa una settimana fa ha fatto uscire una patch che comporta diversi cambiamenti. L’aggiornamento si chiama The Criminal Enterprises ed ha un peso non proibitivo, segnale che le modifiche non sono relative ad aspetti tecnici.

Cambiamenti generali