Non può baciare né fare l’amore con la moglie: lei rischierebbe di morire

Una malattia terribile ha reso impossibile la vita di due giovani innamorati, costretti a vivere separati pur di sopravvivere.

Anche se in maniera diversa, tutti noi durante i primi concitati mesi della pandemia di Covid abbiamo vissuto un’esperienza simile a quella di Craig Fountain, il ragazzo malato di cancro all’intestino al terzo stadio che per mesi non ha potuto baciare o fare l’amore con sua moglie Elisabeth. Il solo contatto tra i due, infatti, avrebbe decretato la morte di lei.

Niente baci, niente carezze, niente abbracci: una vita d’amore a metà, la stessa che abbiamo vissuto noi per il bene dell’altro. L’amore, infatti, è volere soprattutto il bene dell’altra persona più del nostro. Eppure, è difficile stare lontani da chi si ama, anche se siamo consapevoli che sia l’unica cosa giusta da fare. Proprio per questo Craig, oltre alla terribile scoperta del tumore, ha dovuto fare i conti con una condizione ancora più scomoda, ovvero garantire la sopravvivenza della moglie incinta.

Così Craig, un proprietario di un negozio di vini nel Suffolk, per mesi ha prestato la massima attenzione a qualsiasi suo movimento. Tutti i suoi fluidi corporei, a cominciare dalla saliva, potevano essere letali per Lottie, la secondogenita che di lì a poco sarebbe nata. Ma anche quando la piccolina è venuta al mondo, per Craig è stato motivo di immenso dolore. Avrebbe rischiato di uccidere la sua bambina se solo l’avesse baciata.

La sofferenza di Craig: il tumore e la lontananza dalla moglie

“Avere il cancro e fare la chemio è già duro di per sé, ma la parte più difficile della mia malattia è stato stare lontano da mia moglie e da mia figlia”, ha raccontato Craig ai quotidiani locali. Lui e sua moglie, infatti, sono una di quelle coppie belle da vedere e che si scambiano anche effusioni e momenti di tenerezza in pubblico, talmente sono innamorati.

Craig ha capito che qualcosa non andava quando, controllando le feci, si è accorto di alcuni perdite di sangue. Dopo vari esami, poi la diagnosi: cancro all’intestino al terzo stadio, paradossalmente letale per Elisabeth. “Quando il medico mi ha detto che non avrei dovuto baciare mia moglie perché avrei potuto intossicare mia figlia, mi è caduto il mondo addosso una seconda volta”, ha confessato Craig, raccontando il momento difficile che ha attraversato.

“Anche solo il bacio del buongiorno o della buonanotte per me sono gesti essenziali”, ha spiegato ancora il 32enne. “I baci sono una parte fondamentale del rapporto: servono a unire, a manifestarsi affetto reciproco. Ho sofferto molto senza poter baciare le mie donne”. Dopo tre settimane dalla nascita di Lottie, però, Craig ha potuto finalmente baciare la sua bimba ed Elisabeth. A seguito di mesi e mesi di cure, ha potuto interrompere la chemioterapia perché il cancro stava regredendo.

“Alcuni farmaci possono passare attraverso la saliva e i fluidi corporei e possono essere tossici per l’altra persona. Mia moglie era incinta e non potevamo rischiare. Incrociamo le dita e speriamo che il cancro sia in remissione”, ha concluso Craig felice di poter tornare a baciare tutta la sua famiglia.