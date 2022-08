Avete mai visto la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh? E’ bellissima (e ha fatto emozionare il padre)

Un volto i cui lineamenti racchiudono sia quelli del padre che della madre, Shiloh ha mostrato al mondo le sue doti per la danza hip pop in un video diventato virale

Splendida come il padre e la madre, con lineamenti che li ricordano entrambi, ma una passione che pare essere decisamente differente rispetto a quella che i genitori hanno trasformato in un mestiere che li ha resi celebri in tutto il mondo. Stiamo parlando di Shioh, la bellissima figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, 16 anni e fino ad oggi mostrata solo sporadicamente in foto accanto ai genitori attori, per tutelarne la privacy. Ma che ha deciso di recente di uscire allo scoperto mostrando al mondo le sue doti di ballo, e riuscendo a far venire le lacrime agli occhi persino al padre.

La giovanissima nata dal matrimonio di Brad con Angelina ha deciso di vincere il suo timore a mostrarsi in pubblico mostrando le sue doti di ballo, con una performance ‘da urlo’. In pochi prima di questo ‘evento’, probabilmente l’avrebbero riconosciuta, anche se solo poche settimane fa le sue immagini accanto a mamma Angelina, intente a seguire il concerto di Maneskin al Circo Massimo, hanno fatto il giro del mondo.

La figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie come non si era mai vista

Le cose sono cambiate dopo la pubblicazione del video nel quale la si vede ballare Vegas di Doha Cat, prima esibizione nella quale appare senza mascherina. Infatti Shiloh era già apparsa in altri filmati caricati su Youtube ma, molto probabilmente allo scopo di preservare la sua identità, compariva sempre con indosso una mascherina. Questa volta invece la si può ammirare al centro della scena, accompagnata da altri due ballerini, regalando emozioni con le sue doti di ballo. Infatti da tempo la giovane figlia d’arte si è avvicinata al mondo della danza, ed in particolare dell’hip pop, studiando presso la prestigiosa scuola di danza di Los Angeles, ‘meta’ di molti vip, ovvero la Millennium Dance Complex di Studio City.

La sua passione per la danza fa emozionare Brad Pitt

“Fa venire le lacrime agli occhi”. Sono state queste le parole di un orgogliosissimo Brad Pitt, pronunciate nel corso di un intervista rilasciata ai microfoni di ET, sul red carpet di Bullett Train a Los Angeles, per commentare la performance della figlia. “Non so dove l’abbia preso”, ha spiegato, riferendosi alle dote della ragazzina. “Sono il signor ‘Two-Left-Feet’ qui”, ha poi scherzato, dopo aver espresso parole di grande ammirazione per la 16enne.

Pitt non è dunque sembrato rammaricato per il fatto che Shiloh sia intenzionata a seguire una strada diversa dalla sua ed anzi si è detto orgoglioso augurandosi che ognuno dei suoi figli realizzi i propri sogni senza necessariamente guardare ai successi dei propri genitori, e, a tal proposito, ha commentato: “Adoro quando trovano la loro strada, trovano cose a cui sono interessati e prosperano”.