La valigetta che valigetta non è e ti svolta l’estate: ecco perché deve essere tua

Può sembrare una classica valigetta al primo sguardo, ma è molto di più. Dopo aver visto di cosa si tratta non potrai non volerla.

Avresti mai pensato che una valigetta avrebbe potuto svoltarti l’estate? Te la presentiamo noi!

Si tratta di un’acquisto che forse non ti saresti aspettata di fare, il più intelligente di sempre, quello che tutti vorrebbero: una valigetta che tanto valigetta non è. La puoi portare con te in ogni posto come il mare, il fiume, ma anche la piscina, fondamentale inoltre per allietarti durante i pic-nic. La conoscevi?

La valigetta che desideravi è questa: ti risolve tutti i problemi

Una valigetta che potremmo definire delle meraviglie per quanto è utile. Risolve un problema fondamentale ovvero burlo del comfort. Se porti questa valigetta sempre con te allora non avrai mai questo problema. Se stai ancora progettando le borse da portare in vacanza ti dicamo di non dimenticare assolutamente questa valigetta.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e perché non potrai più desiderare di avere qualcosa in meno!

In pratica quella che a guardarla sembra una valigetta altro non è che un materassino imbottito. A produrlo è la Tecnocuci. E’ un tipo di materassino davvero particolare che risolve il problema del posto letto: è pieghevole, facile da trasportare e lo potete portare davvero dappertutto. E’ molto morbido e lo potete aprire e farlo diventare un lettino in praticamente qualsiasi luogo.

Prodotto in Italia, è uno di quei prodotti che una volta acquistato non non se ne può fare più a meno. E’ lungo 160 cm e largo 46 quindi perfetto per bambini e persone di bassa statura, ma per un riposo approssimativo va bene un po’ per tutti. Composto di poliuretano espanso è rafforzato nel fondo proprio contro strappi ed eventuali sassolini presenti.

All’esterno questo materassino delle meraviglie p fatto di cotono e poliestere quindi può essere utilizzarlo anche chiuso come base per l’asciugamano. E’ davvero utile per non sdraiarsi sulla sabbia direttamente con l’asciugamano e soprattutto, a differenza di sedie e sdraio, si trasporta molto facilmente. Vi risolverà di conseguenza anche il problema del lido. Una sdraio portatile che vi cambierà l’estate.

Acquistabile su Amazon, questa valigetta perfetta si trova sia incolori diversi che in fantasie di tendenza dalle righe alla fantasia multicolor. Imbattibile anche nel prezzo, costa solo 30 euro. Per i problemi che risolve, aiutandoci a stare comodi senza dover portare ingombri, ne vale davvero tutti.