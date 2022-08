L’amatissima cantante crolla e denuncia l’orrendo passato: “Anni di violenze e pesanti abusi fisici ed emotivi”

Una cantate che ha fatto la storia della musica sarebbe caduta in un vortice di caos e disperazione: il racconto delle fonti vicine a lei…

Una vicenda agghiacciante, a dir poco da brividi: ci si chiede perché un vip o un personaggio possano arrivare a tanto, eppure, la vita insegna che ci sono delle cose più grandi di noi e di cui non sempre ci è dato sapere. A raccontare e rendere nota a tutti la sua storia, però, è stata proprio lei…

Mel B è stata un vero è proprio sex symbol degli anni ’90, quando insieme alle Spice Girls dominava i palcoscenici e le classifiche musicali più in vista che ci siano. Negli ultimi tempi, però, è ricaduta in una situazione difficile, ma da cui sta provando ad uscire.

La donna, infatti, ha scelto di farsi ricoverare per 6 mesi per guarire il suo disturbo post traumatico da stress: fonti vicine alla cantante hanno rivelato al Sun che era diventata dipendente da alcool e sesso e a raccontare quanto accaduto è stata proprio lei.

A riportare le sue parole il sito Caffeina: “Bevo per intorpidire il dolore, ma il problema non è mai stato col sesso o con l’alcol. Riguarda me stessa”. Una presa di consapevolezza non da poco, un buon inizio per tornare finalmente a vivere

Ecco cosa ha provocato questo crollo alla nota cantante

“È solo un modo con cui molte persone mascherano ciò che sta realmente accadendo” ha anche rivelato… ma cosa effettivamente le avrebbe provocato questo crollo? Ve ne parliamo nel dettaglio scorrendo in basso…

Pare che la donna abbia vissuto un vero e proprio trauma dopo il divorzio dal suo ex Stephen Belafonte.

La ormai ex coppia divorziò diversi anni fa, nel 2017 e dopo ben 10 anni di matrimonio. Ma non si parla di un trauma dettato solo dalla separazione di per sé. L’ex Spice, infatti, è stata tormentata da “anni di violenze e pesanti abusi fisici ed emotivi”.

Belafonte, infatti, venne accusato di violenza ai danni della ex moglie. Il processo iniziò l’anno scorso proprio in questo periodo, ad agosto 2021. È il TMZ a dare il responso della sentenza del tribunale: Mel B dovrà dare 5 mila dollari al mese all’ex per il mantenimento della figlia in comune, la piccola Madison e 15 mila dollari al mese di alimenti. Una storia davvero agghiacciante…