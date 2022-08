Solo una stella su TripAdvisor: la pizzeria non ci sta e parte la denuncia

Chi di TripAdvisor ferisce, di TripAdvisor perisce! Attenzione quindi alla vostra prossima recensione se non vi volete beccare una denuncia. Ma cosa è successo?

L’avvento del digital ci ha permesso di essere sempre chi vogliamo e di reinventarci ogni giorni se ci va. Insomma, abbiamo a portata di click tuto quello che ci serve. Possiamo leggere quello che ci pare, postare quello che più ci aggrada, ma soprattutto, scrivere in piena libertà. Quest’ultimo aspetto, però, ultimamente sta sempre di più sfuggendo pericolosamente di mano.

Forse spinti dalla noia, dalla voglia di apparire brillanti e sagaci ad ogni costo o, più semplicemente, per criticare anche quella piccola nota stonata, ormai tutti noi siamo diventati degli esperti recensisti su TripAdvisor. Ma diciamocela tutta, quante volte, prima di provare un nuovo locale, abbiamo fatto affidamento alle decine e decine di recensioni che si accavallano, anche vertiginosamente, sotto le varie pagine dei locali sull’app?

Davvero tantissime, inutile mentire. Il potere che abbiamo nelle nostre mani, quindi, non è assolutamente uno scherzo. Eppure quanti di questi racconti sono davvero veritieri e rispecchiano al 100% l’esperienza tra cliente, ristoratore e locale? Proprio perché ognuno di noi può scrivere liberamente ciò che vuole, è possibile anche scegliere appositamente di recensire negativamente un ristorante o una pizzeria, in una sorta di subdola concorrenza volta screditare l’avversario per portare più clientela altrove o rosicchiarla del tutto magari proprio a quella pizzeria che ogni sabato sera fa il pienone. Un po’ come è accaduto a Giovinazzo in provincia di Bari.

Da 5 a 1 una stella: le recensioni che puzzano su TripAdvisor

Come è possibile che nel giro di nulla una pizzeria dalle cinque stelle fisse prenda ben 3 recensioni negative da una stella su TripAdvisor ? E’ questa la domanda che si sono posti i gestori del locale “Pitta – la pizza col sorriso” di Giovinazzo. Era parso, infatti, troppo strano che in due giorni una delle pizzerie migliori della zona venisse criticata così pesantemente per la pizza troppo pesante e il servizio lentissimo. Ma non solo.

Qualcuno dopo aver mangiato la pizza avrebbe anche accusato un malore. Insomma, una vera tragedia. Ecco quindi la denuncia per diffamazione da parte dalle pizzeria sporta alla Polizia postale di Bari, per cercare di fare una chiarezza su una faccenda che puzza di bruciato. “Non volevamo denunciare perché non vogliamo far male a nessuno, ma alla terza recensione ci siamo convinti”, hanno spiegato i gestori, come riportato da ‘La Repubblica’. “Pitta – la pizza col sorriso”, infatti, è al primo posto tra i 52 ristoranti di Giovinazzo recensiti su TripAdvisor.