“William me lo ha detto mentre mi abbracciava”: la rivelazione della campionessa fa il giro del mondo

Williamson ha capitanato l’Inghilterra Women alla sua prima vittoria in un trofeo importante e ha condiviso un abbraccio emotivo con il principe William prima di sollevare il trofeo di Euro 2022. Rivelando cosa il principe le ha detto

La capitana femminile dell’Inghilterra Leah Williamson ha rivelato che il principe William non si è limitato ad abbracciarla, dopo la splendida vittoria delle Leonesse contro la Germania a Euro 2022, ma le ha anche rivolto un messaggio del quale, a distanza di poche ore, ha deciso di rivelare i contenuti. Il difensore centrale Williamson ha giocato tutti i 120 minuti e la squadra di Sarina Wiegman ha sconfitto gli agguerriti rivali della Germania nella finale di Wembley. I gol di Ella Toone e Chloe Kelly sono stati sufficienti per assicurarsi il trofeo, la prima vittoria in un torneo importante delle Leonesse nella loro storia.

William, l’abbraccio alla capitana ed uno speciale messaggio

Williamson è diventata la prima capitana dell’Inghilterra dai tempi di Bobby Moore ad alzare un trofeo indossando i tre leoni. Prima di ricevere il trofeo dei Campionati Europei, è stata accolta dal Duca di Cambridge, che ha assistito alla partita nel suo ruolo di Presidente della Federcalcio. Faceva inoltre parte del gruppo di funzionari che, al termine del match, si sono congratulati con le giocatrici vittoriose dell’Inghilterra mentre ricevevano con orgoglio le loro medaglie. Il principe ha stretto la mano alla maggior parte della squadra ma ha dato alla Williamson un abbraccio carico di emozioni.

E la calciatrice ha rivelato che le ha anche detto qualcosa, mentre condividevano questo toccante momento. William è inoltre apparso molto commosso prima di rivolgere alla campionessa un applauso mentre alzava il trofeo. Ebbene come da lei stessa raccontato, il principe le ha parlato personalmente del suo orgoglio per le Leonesse dopo averle viste vincere Euro 2022. “Ha detto di essere orgoglioso di tutte noi”.

Il secondo messaggio di William alle campionesse

“Quello che abbiamo fatto – ha continuato – è anche per milioni di donne e ragazze che possono guardare in alto e aspirare a raggiungere i loro sogni. Penso che l’Inghilterra abbia ospitato un torneo incredibile e abbiamo cambiato il gioco in questo paese, e si spera in tutta Europa e nel mondo”. Oltre ai ringraziamenti di persona, William ha anche rivolto le sue congratulazioni alla squadra via Twitter, salutando la loro “incredibile vittoria” ed insistendo sul fatto che abbiano ispirato l’intera nazione.

“Sensazionale. Una vittoria incredibile e l’intera nazione non potrebbe essere più orgogliosa di tutte voi. Meraviglioso aver visto scrivere la storia questa sera a Wembley. Congratulazioni! Che serata! Semplicemente fantastica! Avete ispirato una nazione”., ha scritto. Dopo i festeggiamenti a Wembley l’Inghilterra ha partecipato ad una parata a Trafalgar Square per mostrare al pubblico il trofeo. L’intera squadra e Wiegman ha innalzato al cielo il premio appena vinto davanti a migliaia di tifosi in estasi.