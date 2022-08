Dove costa di più comprar casa? Ecco le regioni da cui tenersi alla larga

Comprare casa in Italia costa uguale in ogni regione? Vediamo quali sono i prezzi confrontati nel bel paese: dove costa di più e dove invece si può fare un vero affare.

I risultati sulle regioni italiane in cui costa di più comprare casa vi sorprenderanno: lo avreste mai detto?

Vivere in Italia è davvero un sogno ad occhi aperti per tantissime persone, ci sono paesaggi unici e sorprendenti, strada secolari, monumenti che hanno dato vita alla civiltà occidentale e i borghi più belli del mondo, ma quanto costa? Il prezzo delle case varia di regione in regione, con sorprendenti posizioni.

Sono tantissimi i borghi più belli d’Italia, dal Nord al Sud, le bellezze si perdono nella notte dei tempi. Unire la bellezza alla buona cucina vuol dire rendere la vita in Italia un sogno per tantissime persone: ma quando costa davvero comprare casa in uno dei borghi più belli? Secondo i risultati dell’indagine eseguire da Immobiliare Insight, incrociando i dati forniti dall’associazione Borghi più belli d’Italia, emergono sorprese.

Dove costa di più comprare casa in Italia? I risultati regione per regione

Andando ad ad analizzare ogni regione d’Italia, ne emerge che sicuramente il nostro paese non è proprio per poveri, se vogliamo considerare l’acquisto di una casa. In particolare i posti che hanno prezzi più alti sono sorprendentemente i più belli, ma anche i più piccoli: vediamo chi si è aggiudicato il primato.

Al primo posto troviamo la Campania con la Costiera Amalfitana. Ad Atrani una casa costa 6 mila euro al metro quadro in media, e a Conca dei Marini 5.800 euro. Celebre borgo di pescatori la prima, e celebre per le cos a foto d’acqua e il paesaggio bianco in collina la seconda, sono due perle della Costiera, visitate ogni anno da milioni di turisti che ne apprezzano la bellezza paesaggistica e l’ottimi cibo.

AL terzo posto, tra le case più costose d’Italia, troviamo invece una regine del nord: il Trentino Alto Adige. Castelrotto, un borgo che si trova nel cuore delle Alpe di Siusi, è composto da piccole case che sono sia in stile liberty che barocco. Qui le case costano 5.500 euro al metro quadrato: un costo quindi decisamente alto anche in questa regione italiana.

Insomma l’Italia è un paese davvero bellissimo ed è ovvio che comprare una casa abbia un certo costo. La regione con più borghi in classifica è invece la Liguria che ha 9 borghi, dal carissimo Laigueglia con 5.000 euro al metro quadro al borgo di Borgio Verezzi, celebre per le case in pietra. Sorprendentemente all’ultimo posto troviamo La Maddalena, in Sardegna, dove una casa costa solo 2.606,00 euro al metro quadrato.