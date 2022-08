Kate Middleton e Charlotte Casiraghi unite da una terribile malattia: pochi conoscono il loro dolore

Kate Middleton e Charlotte Casiraghi, due casati diversi, due regni completamente opposti, ma hanno qualcosa in comune: entrambe sono state colpite dallo stesso male.

Quale malattia ha colpito le due principesse d’Inghilterra e di Monaco?

Due donne, due Royals e due icone di stile: Kate Middleton e Charlotte Casiraghi in apparenza non avrebbero nulla in comune. La prima è la moglie del futuro erede al trono di Inghilterra, la futura regina del Regno Unito, la seconda è la figlia della principessa Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi. In realtà però qualcosa che accomuna le due c’è.

Kate Middleton e Charlotte Casiraghi hanno in comune un male: quale?

Sia Charlotte che Kate infatti sono state colpite da una malattia, non bellissima. Entrambe donne forti, con charme, e considerate tra le più belle ed eleganti d’Europa, non hanno quasi mai occasione per passare del tempo insieme, eppure qualcosa le avvicina. Qualcosa che purtroppo non ha nulla di bello da raccontare.

Kate vive in Inghilterra e Charlotte a Monaco, ma nonostante ciò le due hanno la stessa malattia, qualcosa che ha creato un dramma intorno a loro, che ha coinvolto anche le loro vite e quelle dei familiari. Di cosa si tratta? Cosa ha colpito le due principesse amatissime?

Ebbene le due Royals più famose d’Europa hanno sofferto della stessa malattia subito dopo la nascita dei figli. Si tratta di una patologia assai comune tra le donne, che dopo la gravidanza affligge tantissime persone: la sindrome depressiva post partum. Per la principessa monegasca essa è arrivata dopo la nascita di Balthazar, il figlio che ha avuto dal marito Dimitri Rassam. Per molto tempo nel Principato di Monaco infatti non c’era traccia di Charlotte, nessuna presenza a eventi pubblici e privati. Tutto era per lei concentrato sulla cura di questa malattia davvero complessa.

E Kate? Per la Duchessa di Cambridge lo spetto della depressione è apparso dopo la nascita del terzogenito, il principino Louis. E’ stata la stessa Middleton a parlarne diventando anche madrina dell’evento di beneficenza che metteva in risalto la salute mentale delle donne. Ha dichiarato che nessuna madre è immune all’esperienza di ansia e depressione dopo la nascita di un figlio e che tutte dovrebbero ricevere il giusto sostegno sia dalla famiglia, che dalla società. Ha partecipato alla Maternal Health Awareness Week, una settimana dedicata proprio alla donne alla depressione.

Oggi Kate e Charlotte sono guarite, avvalendosi di esperti nel settore, ma tutte le donne dovrebbero avere un sostegno degno!