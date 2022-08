Vorresti aggiungere il numero di una persona su WhatsApp, ma conosci solo il nome? Ecco un trucco che ti permette di farlo.

Ciò che differenzia in maniera sostanziale WhatsApp dagli altri social network è la possibilità di rimanere del tutto anonimi per le persone che non ci conoscono. Se infatti basta conoscere il nome o il soprannome di qualcuno per guardare la sua pagina Facebook, Instagram o TikTok, o aggiungerlo ai propri contatti (sempre che la persona in questione lo permetta), su WhatsApp è necessario conoscere e avere salvato in rubrica il numero della persona in questione per poter vedere i contenuti che condivide o poter aprire una chat.

In questo modo, dunque, solo le persone che decidete di includere nella vostra lista contatti (aggiungendo il suo numero o fornendo il vostro alla persona in questione) potrà avere accesso ai vostri contenuti (stati, foto e storie) e contattarvi tramite chat. Solitamente, dunque, tra voi e i vostri contatti c’è un reale rapporto, sia esso di amicizia, di studio o di lavoro.

Se da un lato questa strutturazione vi protegge da contatti indesiderati, dall’altro vi impedisce di aggiungere il contatto di qualcuno con cui avete un rapporto da tempo ma ha cambiato numero o con qualcuno che avete appena conosciuto ma di cui non possedete ancora il numero di telefono.

WhatsApp, alla scoperta del trucco per aggiungere un contatto senza avere il numero

Data la natura del social, probabilmente la cosa migliore da fare quando si presenta un intoppo di questo tipo è quella di chiedere il numero al diretto interessato, o a qualcuno che vi conosce entrambi e sa che girarvi il contatto non costituisce un problema per la persona in questione. In questo modo infatti rispetterete la volontà del contatto e avrete la certezza che il vostro approccio non sarà molesto.

Ci sono casi in cui queste due semplici opzioni non sono possibili e avete la necessità di trovare quel contatto. Come è possibile farlo senza conoscere il numero? Un trucco in realtà esiste e non riguarda direttamente WhatsApp. Per avere qualche chance di ottenere il numero senza chiederlo direttamente potete infatti provare a registrarvi sull’app ‘True Caller‘, una specie di archivio online in cui molti hanno condiviso i propri dati. In questa sorta di “Pagine Gialle” online, potreste trovare i nomi che vi interessano, ovviamente solo dopo aver lasciato i vostri dati ed il vostro numero di telefono.