William e Kate, spese reali: a quanto ammontano le rate per la scuola dei loro figli? Una cifra enorme

Il principe William e la sua consorte Kate Middleton sono pronti a cambiare residenza. Anche i ‘principini’ dovranno cambiare abitudini! Ecco che tipo di istruzione riceveranno e quanto costerà la rata della loro nuova scuola!

Il Duca di Cambridge William e sua moglie Kate Middleton presto si trasferiranno nell’Adelaide Cottage. Lasceranno, quindi, la loro residenza di Londra a Kensington Palace per trasferirsi a Windsor, poco più a est rispetto al Castello. La Regina Elisabetta da qualche mese ha lasciato Buckingham Palace per trasferirsi proprio nel Castello di Windsor.

Il trasferimento di William e Kate, dunque, sarà fatto anche per provare a stare il più vicino possibile a Sua Maestà, la quale ha compiuto 96 anni il 21 aprile scorso! Un cambiamento molto netto, quindi, ci sarà nella vita della Royal Family. Esso interesserà non solo William e Kate, ma anche i tre principini! Infatti, Charlotte, George e Louis di Cambridge seguiranno – come ovvio che sia – i loro genitori e dovranno adattarsi alla nuova ‘situazione’!

A cosa potrebbe essere dovuto questo cambiamento, già noto da parecchie settimane? Stando a voci vicine alla famiglia reale inglese, William e Kate avrebbero espresso da diverso tempo il desiderio di abbandonare il centro di Londra per andare in periferia alla ricerca di maggiore normalità e meno attenzioni mediatiche! Saranno accontentati? Dubitiamo fortemente!

Ma che tipo di istruzione avrebbero deciso di dare William e Kate Middleton ai loro tre figli? Ecco la scuola dove andranno e quanto costerà la rata!

La nuova scuola dei figli di William e Kate è molto costosa: ecco a quanto ammonta la singola rata!

Come accade per i genitori, anche i tre bimbi sono oggetto di attenzioni mediatiche costanti. La ricerca di normalità di William e Kate è fatta anche per togliere i costanti riflettori dai ‘principini’. Per i loro figli, William e Kate avrebbero scelto una delle scuole più costose del Regno Unito. Infatti, stando a quanto riportato dal ‘Mirror’, i tre ‘principini’ dovrebbero frequentare la Lambrook School nel Berkshire.

E per l’istruzione dei bimbi, William e Kate non baderanno certo a spese. Infatti, la rata trimestrale che dovranno versare nelle casse della rinomata scuola situata nel Berkshire è davvero da capogiro!

Stando a quanto trapela da fonti inglesi vicine alla Royal Family, infatti, la rata trimestrale che William e Kate sborseranno per garantire la migliore istruzione possibile a George, Charlotte e Louis sarà superiore alle 7 mila sterline. In pratica, per ogni figlio William e Kate pagheranno più di 8 mila euro ogni tre mesi! Questa è la rata record di questa rinomata scuola. Essa è frequentata dai figli di tante persone ricche britanniche e garantisce una istruzione perfetta, ideale per garantire un futuro nella scuola secondaria e nel mondo del lavoro!