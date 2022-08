A quanti anni dare il primo smartphone a un bambino? La risposta defInitiva della scienza

Tuttora molti genitori faticano a seguire le veloci evoluzione del mondo di internet, ormai ambiente di incontro per molti giovani. Ma come fare per rimanere al passo coi tempi?

Possiamo dire che i bambini nati, in pratica, dopo il 2000 sono cresciuti in una società fortemente modificata, se non addirittura permeata dalla tecnologia stessa. La paura del web e della pericolosità dell’internet si è aggiunta, però, col tempo alla lunga lista di preoccupazioni di molti genitori. Il classico: “Non parlare con gli sconosciuti”, infatti, è stato soppiantato da: “Attento a cosa fai col telefono”, fonte, secondo alcuni, non solo di distrazione.

Se molti genitori si limitato ad accettare l’ormai onnipresente smartphone, per altri, il problema non è indifferente. Specialmente i genitori di figli piccoli, si trovano di fronte a diversi quesiti a cui dare una risposta, senza magari avere le conoscenze adatte. Se certe cose possono essere prese con leggerezza, internet non è tra queste, ma la motivazione potrebbe non essere quella che pensate. L’accesso ad internet è ormai una prerogativa del genere umano, si può quasi dire che internet è fondamentale, per il lavoro e per la vita privata.

Pur presentando pericoli nascosti, concedere ai propri figli l’accesso al Word Wide Web è ormai un passo fondamentale della crescita. Il confronto con i pari si è spostato, non più campetti di calcio il pomeriggio, ma chat WhatsApp e forum online. Anche se per qualcuno questo cambiamento può essere sbagliato, resta il fatto che ormai è ineluttabile, ciò che resta da fare è comprendere il fenomeno.

Qual è il momento adatto ad uno smartphone?

Questa è la domanda che attaglia sempre più genitori negli ultimi anni, ma nessuno sembra aver trovato una risposta, finora. A che età è giusto dare uno smartphone a vostro figlio? Troppo presto si rischia di combinare qualche guaio, troppo tardi potrebbe seriamente influire sulla sua socialità. Sembra un bel dilemma, c’è chi sceglie di aspettare l’ingresso alle scuole medie, chi abitua fin da piccoli i proprio figli allo smartphone. Insomma, ognuno ha una sua visione, ma ci sarà una risposta corretta? Bhe, forse si, almeno stando ad uno studio di OnePoll e Cricket Wireless.

Lo studio prende in considerazione un campione di 2000 genitori, che hanno espresso il loro parere sulla questione. Il dato più importante di questa ricerca suggerisce che l’età adatta per consentire l’accesso ad uno smartphone, per molti siano i 10 anni. Sette genitori su dieci infatti, ammettono di comunicare con i propri figli attraverso la tecnologia, pur avendo, in molti casi, attivi dei parental control. Quindi, comunicazione ma anche sicurezza, sono queste le parole chiave da tenere a mente, ma cosa spinge i genitori in questa direzione?

Stando al sondaggio, sei genitori su dieci ritengono che la tecnologia aiuti a sviluppare le abilità sociali dei bambini. Più della metà, addirittura, dichiara di aver regalato uno smartphone ai proprio figli per le emergenze, la restante parte per incrementare le competenze tecniche. Infine, un altro 50% ha sottolineato che i figli hanno avuto l’accesso ad un piano telefonico familiare, anche per scopi scolastici.