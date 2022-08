Anche tu fai queste 5 cose appena sveglio? Be’, meglio che tu smetta immediatamente

Per una giusta routine mattutina, ci sono delle cose che si dovrebbero evitare assolutamente. Non sai quali? Allora continua a leggere per scoprire il segreto di una buona sveglia.

Svegliarsi riposati e senza sonno, sembra ormai un miraggio ed ogni mattina ci ritroviamo a trascinarci svogliatamente fuori dal letto. Alzarsi, come si suol dire, col piede giusto, è il modo migliore per iniziare la giornata, ma se non fosse il solo?

Pensiamo, infatti, che svegliarsi al meglio, spesso definisca il resto della giornata, quando si dice: “il buon giorno si vede dal mattino”, insomma. Ma per una buona sveglia sono necessarie delle buone abitudini, che soddisfino i nostri bisogni fisiologici. Andare a letto ad un orario adeguato, non mangiare troppo e stare lontani dagli schermi e dalla luce artificiale, sono solo alcune idee. Ma se oltre ad una buona preparazione, servisse anche una pianificazione futura? Magari il problema è dopo la sveglia e non prima.

Pensiamoci bene, quanto spesso quei pochi momenti liberi prima di andare a lavoro finiscono col trasformarsi in un impegno? Col tempo risicato, ci troviamo a contare il minuto, per svolgere spesso attività che servono solo a rovinarci il resto della mattinata. Ma spesso la routine ha il sopravvento e ci troviamo indaffarati in attività tutt’altro che benefiche.

Cosa NON fare la mattina per svegliarsi meglio

Segui bene i nostri consigli, perché queste 5 attività mattutine rischiano di rovinarti centinaia di giornate. Non ti resta quindi che prendere appunti e prepararti a dare il meglio già dal mattino, per quanto possibile.

Cominciamo da quello che è spesso definito il pasto più importante della giornata, la colazione. Spesso di fretta, ci troviamo a trangugiare al volo una tazza di latte, con qualche biscotto, poi un caffè al volo e fuori. Al contrario, gli appassionati di cucina, si ritroveranno spesso a barcamenarsi tra ricette light e fantomatiche ricette energizzanti. La verità è che per una colazione salutare bastano 15 minuti, senza sforzo ed efficaci. Ritagliati del tempo per sederti a tavola ed aggiungi al latte delle buone fette biscottate, unisci un po’ di marmellata ed il gioco è fatto. Ed il caffè, non dimenticare il caffè, il nostro vero compagno di vita.

Per quelli di voi appassionati di tecnologia invece, controllare le mail sarà il primo pensiero, ma ecco, l’errore è proprio li. Concedetevi ancora qualche minuto di serenità, almeno fino al caffè, avrete tutto il tempo necessario dopo la colazione per svuotare la cartella dello spam. Stessa cosa vale per le app del meteo, tanto sei ancora in pigiama, il completo adatto al clima, può aspettare. E non fidarti mai troppo, piuttosto, prendi la buona abitudine di portare un soprabito o un giubbotto.

Ma non finisce qui. Dopo il caffè, molti devono correre in bagno, sappiamo tutti per quale motivo, ma in bagno si perde spesso molto tempo. Porta con te un orologio ed impara a gestire la tua routine di bellezza in mezz’ora circa. In questo modo, sarai sicuro di aver fatto tutto e di poter finalmente uscire da casa, fresco ed energico per la giornata.