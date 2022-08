Disco inferno: 13 persone hanno perso la vita in un incendio – solo un tragico incidente?

In Thailandia 13 persone sono morte ed altre sono rimaste ferite a causa di un incendio che ha devastato un pub e un ristorante della zona.

Inferno in terra in Thailandia. Un incendio, divampato la scorsa notte, ha demolito un pub e un ristorante, provocando la morte di 13 persone e ferendone altrettante, se non di più. Secondo quanto riferito dal ‘Daily Star’, al momento la situazione resta tragica e confusa. Si sa che il bar-ristorante “Mountain B” nel distretto di Sattahip, nella provincia di Chonburi in Thailandia, è stato distrutto dall’incendio che ha anche causato la morte di quattro donne e nove uomini.

Trenta persone al momento, invece, sono rimaste ferite dalla fiamme indomabili all’interno del locale. L’incendio è scoppiato intorno all’una di notte, ora locale, di venerdì 5 agosto. Tuttavia, i soccorsi e la polizia provinciale di Chonbur sono arrivati sul posto verso le 03:30. Il maggiore generale Atthasit Kitchahan, comandante della polizia provinciale, ha spiegato ai media cosa è accaduto.

Stando ai primi resoconti delle autorità locali, la proprietaria del locale, la signora Thanyapat Sornsuwanhiran, ha riferito al maggiore generale che prima di diffondersi rapidamente al piano di sotto, l’incendio sarebbe scoppiato sul tetto. Dopo essere entrata nel ristorante, la polizia ha trovato diversi corpi dentro il locale. Quattro persone erano morte nel bagno degli uomini, tre dietro la cabina del DJ, uno alla cassa dietro il bar e tre, invece, davanti.

Il filmato delle altre persone che tentavano di fuggire dall’incendio attraverso la porta d’ingresso, mentre le fiamme avevano avvolto il tetto dell’edificio, è stato condiviso dai clienti e pubblicato sui social media. Al momento, però, non è chiaro se nel ristorante fosse stata installata una porta antincendio.

Il racconto dell’incendio

L’incendio si è diffuso così rapidamente, che la polizia ha ricevuto anche altre segnalazioni da parte dei clienti. La situazione sarebbe peggiorata nel momento in cui le fiamme si sono alimentate ulteriormente quando la schiuma insonorizzante, posizionata sulle pareti, ha preso fuoco. E’ stato così impossibile domare le fiamme che hanno inghiottito tutto il locale nel giro di niente.

Come riportato sempre dal ‘Daily Star’, due testimoni hanno anche sentito due esplosioni vicino alla cabina del DJ. Ma non solo. Stanno circolando sul web, infatti, anche le immagini terribili dei clienti che correvano fuori dall’edificio in fiamme, tentando la fuga prima di essere raggiunti dalle lingue di fuoco. Ma sono state filmate anche le vittime a terra sul pavimento, ormai senza vita, con ustioni su tutto il corpo.

La distruzione del locale “Mountain B” è, però, un duro colpo per i ragazzi della zona che avevano trovato un posto in riunirsi, bere qualcosa e parlare con gli amici fino a notte fonda. Sia il bar che il ristorante, infatti, erano un luogo di ritrovo popolarissimo tra i più giovani, entusiasti dell’apertura di questo nuovo locale nella zona, inaugurato solo un mese prima di venire inghiottito così ferocemente dalle fiamme. Le autorità ora stanno indagando sulla natura dell’incendio. Si tratta, infatti, di un tragico incidente o sotto c’è di più?