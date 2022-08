Hai visto l’hotel di Capri scelto da Jennifer Lopez e Ben Affleck? Un sogno da 7mila euro a notte

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati a Capri dopo il viaggio di nozze a Parigi. Ma avete visto l’hotel da sogno nel quale hanno alloggiato?

Per passare una notte nell’hotel a Capri scelto da Jennifer Lopez e Ben Affleck ci vogliono ben 7 mila euro a notte. Ma avete visto quanto è bello?

La coppia dell’anno, un sì che ha atteso ben 20 anni prima di diventare realtà: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono più inseparabili che mai e insieme hanno deciso di trascorrere del tempo anche a Capri. L’isola è molto cara alla popstar internazionale che anche lo scorso anno approdò nel Golfo di Napoli insieme a quello che era il suo grande ritorno di fiamma.

Le due star non potevano certamente scegliere un alloggio qualunque per sostare in uno degli alberghi di Capri. I due hanno alloggiato nel più meraviglioso albergo dell’isola amata dai vip. Un posto da sogno da 7 mila euro a notte che, noi comuni mortali, possiamo solo guardare in foto. Ma scopriamone i dettagli!

Jennifer Lopez e Ben Affleck scelgono l’hotel a Capri: il prezzo è da capogiro!

Si tratta dell’hotel Tiberio Palace, uno dei più noti dell’isola di Capri. Jennifer Lopez infatti era presente sull’isola per un concerto privato organizzato da LuisaViaRoma a favore dell’Unicef lo scorso 30 luglio presso la Certosa di San Giacomo. In realtà non si sa se la star abbia proprio dormito in hotel perché ad aspettarla in ormeggio a Marina Grande c’era il suo meraviglioso yacht privato.

Una location da sogno, il Capri Tiberio Palace è stato recentemente rinnovato secondo lo stile della Dolce Vita e gli anni ’50 di Hollywood. Un boutique hotel che è ricco di arte sia contemporanea che antica e dove non mancano i colori tipici dell’isola come il blu e il turchese. Insomma una bomboniera che non poteva che essere perfetta per delle star come Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Tra bar rari, suite, piscina, spa e camere disegnate da designer, il Tiberio Palace è una rarità ricca di terrazze panoramiche, palestre e piscine private. Sono tantissime le suite che, proprio durante il periodo di alto stagione, costano anche 7.000 euro a notte. Ovviamente si tratta di un hotel riservato alle celebrità, che contiene al suo interno uno staff di lusso e servizi a cinque stelle, idonei a vip di fama mondiale. Uno dei più amati e selezionati tra quelli al top dell’isola.