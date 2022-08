William e Kate coppia aperta: “Mio marito? Soddisfi i suoi bisogni sessuali altrove”

William e Kate sono una coppia aperta? La coppia più Royal che ci sia ha davvero degli interessi del genere? Vediamo costa sta destando scandalo a Corte.

Sembrano la coppia perfetta: il principe azzurro e la principessa sempre in ordine, ma anche William e Kate nascondono qualche piccolo segreto.

A guardare il principe William e la consorte Kate Middleton non si direbbe che la parola tradimento possa appartenere alla loro coppia eppure anche i perfetti Duchi di Cambridge avrebbero qualche segreto da nascondere. Il gossip è diventato subito virale e riguarda proprio le abitudini sessuali del futuro erede al trono d’Inghilterra.

William e Kate si tradiscono? Il polverone mediatico diventa subito virale

Come è nato questo strano gossip che riguarda soprattutto il principe William? Su Twitter l’hashtag #PrinceWilliamAffair e #PrinceofPegging sono in tendenza mondale dopo il gossip lanciato dal portale inglese DeuxMoi. Ha generato una notizia che è diventata subito virale a livello mondiale, una notizia che non è stata verificata, ma anche è bastata a generare il panico.

Il gossip lanciato, inviato da un utente, parla del tradimento del principe William. In pratica l’erede al trono sarebbe un traditore seriale. Il motivo, secondo l’utente, sarebbe la pratica del legging in cui la moglie non si vuole impegnare. Testualmente il sito riporta: “Alla moglie non importa di lei, in effetti preferisce che suo marito soddisfi i suoi bisogni sessuali altrove, purché le cose non diventino di natura sentimentale, come nel caso dell’ultima donna”.

In effetti le notizie lanciate da questo sito sono smentite proprio dallo stesso che si descrive con queste parole. “Le dichiarazioni rese su questo account non sono state confermate. Questo account non sostiene che le informazioni pubblicate siano basate sui fatti”. Nonostante ciò però le parole di questo utente sono diventate davvero famose e virali tanto da incuriosire tutti in tutto il mondo.

Ma quale sarebbe pratica amata dal principe William e non da Kate, ovvero il pegging? Si tratta di una forma di sesso anale in cui la donna penetra l’uomo con un dildo strip-on. Insomma davvero un gossip che non poteva non incuriosire e dare origine a forme virali di notizie e meme davvero memorabili.

Forse questa voce non avrebbe avuto nessuna risonanza se non fosse che nel 2019 Le Figaro, con un articolo firmato, parò della relazione presunta extraconiugale del principe William con la vicina di casa, ed ex modella, Rose Hanbury. Una storia mai confermata.