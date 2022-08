Bisogna bere 2 litri d’acqua al giorno ma ne siamo sicuri? Il pericolo che non sapevamo di correre

Anche tu, secondo indicazione scientifica, bevi almeno due litri di acqua al giorno? Sei sicura di non essere in pericolo?

Una pratica molto utilizzata da uomini e donne, che potrebbe però non essere del tutto indicata. Vediamo in cosa consiste davvero bere due liti di acqua al giorno.

Non c’è nutrizionista che non sia d’accordo con questa regola: bere due litri di acqua al giorno ci salva la vita, ci consente di stare bene e in salute. Ma come fare per rispettare questo ritmo? Se vogliamo essere sane e vivere al meglio allora dobbiamo sapere che questa teoria ha anche tanti miti da sfatare.

Bere due litri di acqua al giorno fa davvero bene? Miti da sfatare

I famosi “due litri di acqua al giorno” ci fanno davvero stare bene in salute sia dentro che fuori? Per essere in forma, secondo i maggiori esperti, bisogna bere tanto e mangiare frutta e verdura che contengono acqua e sali minerali. Il nostro organismo in questo modo non solo apporta nutrienti, ma si idrata allo stesso tempo.

In realtà però questa regola non è universale e non è valida per tutti. Bere troppa acqua può anche far male, può causare problemi di iperidratazione che conducono all’abbassamento dei livelli del sodio di sangue. Insomma non tutto quello che ci viene detto deve essere preso alla lettera, ma bisogna fare alcune precisazioni.

Non esistono prove scientifiche per le quali bere due litri di acqua al giorno, equivalenti a 8 bicchieri, sia davvero indispensabile per stare bene. A seconda del nostro peso e della nostra forma fisica infatti possiamo introdurre acqua in diverse quantità. Non siamo tutti uguali, insomma! Nel 1945 l’associazione americana Food and Nutrition Board of the National Academy of Science aveva parlato di questo standard, ma oggi possiamo dire che non ci sono evidenze in merito.

A smentire questo mito ci ha pensato nel 2011 il British Medical Journal per cui è emerso che non esiste una regola scientifica che dica che assumere due litri di acqua aggiorno vada bene per tutti. Bisogna affidarsi al proprio corpo e alle esigenze che possiamo avere di bere, insomma alla nostra sete senza essere troppo fiscali. Non bisogna dimenticare infatti che molta acqua è contenuta in frutta e verdura che, se assunte regolarmente, ci danno già abbastanza idratazione. Bere tanta acqua è importante in alcuni momenti: prima dello sport, perché si suderà, meglio ancora se ricca di sali minerali.