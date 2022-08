Corsa contro il tempo per Archie – come è entrato in coma il ragazzino britannico?

Tutto per una sfida social finita nei peggiori dei modi. Archie è in coma da aprile, quando è stato trovato privo di sensi dalla madre. Ricoverato al Royal London Hospital nella zona est di Londra, il 12enne ora rischia di morire.

Archie Battersbee è in coma da quasi 4 mesi, dal 7 aprile, per una challenge estremamente pericolosa divenuta virale su TikTok. A raccontare i fatti di quel giorno è stata la madre del dodicenne che ora sta lottando contro l’ospedale. I medici vorrebbero interrompere già oggi il sostegno vitale che tiene in vita il ragazzo per loro in coma irreversibile.

Il ragazzo è in coma da quando è stato trovato privo di sensi dalla madre ad aprile ed è al momento tenuto in vita presso il Royal London Hospital di Whitechapel, a est di Londra. I genitori però non ci stanno e hanno fatto ricorso perfino alla Corte Europea per i Diritti Umani. Tuttavia, la stessa CEDU ha affermato che non sarebbe intervenuta perché il caso “non rientrava” nel suo ambito. Ma cosa ha spinto il piccolo Archie a farsi volontariamente, ma inconsapevolmente, del male?

Come raccontato sempre dalla mamma, Hollie Dance, Archie è stato trovato privo di sensi con una sorta di legaccio sopra la testa. Proprio per questo, Hollie si è convinta che suo figlio abbia preso parte alla Blackout Challenge di TikTok, ovvero una sfida “social” volta a testare la capacità di resistenza degli utenti. Si tratta, infatti, di una delle tante challenge che si possono trovare su TikTok, ma altamente pericolosa. Ragazzi, anche giovanissimi come Archie, si filmano mentre si legano – da soli o con l’aiuto di qualcuno – una corda, una sciarpa o una cintura al collo finché non perdono i sensi.

Lo strazio di Hollie

Come raccontato dal quotidiano inglese ‘Daily Star’, Hollie, la mamma di Archie, ha voluto raccontare la sua terribile esperienza per mettere in guardia gli altri genitori sui pericoli della rete, come le sfide social autodistruttive che circolano su TikTok.”Per favore sedetevi con i vostri figli e parlate delle sfide online”, ha detto Hollie alla stazione radio LBC news.

“E’ straziante. Se avessi saputo di queste sfide, avrei potuto parlare con lui anche il giorno prima”, ha continuato la mamma di Archie. “E so che sarei stata dura durante la conversazione, ma non saremmo qui ora”. Ma Archie non è il solo ragazzino ad aver partecipato alla Blakcout Challenge facendosi del male. Lalani Erika Renee Walton, 8 anni, del Texas, e Arriani Jaileen Arroyo, 9 anni, del Wisconsin, sono morte dopo aver preso parte alla sfida.

La Blackout Challenge, infatti, è una sfida letale: se decidiamo di perdere i sensi, il nostro cervello va in un debito di ossigeno simile a quando qualcuno sta annegando, soffocando o ha un arresto cardiaco. Tuttavia, malgrado lo stato vegetativo in cui si trova Archie, la sua famiglia non si arrende e sta facendo tutto il possibile, affinché i medici non stacchino la spina che tiene ancora in vita il dodicenne, la cui unica colpa è stata essere un bambino incosciente.